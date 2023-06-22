دبي-الإمارات العربية المتحدة: وقعت الجامعة البريطانية في دبي مذكرة تفاهم مع المدرسة الرقمية في حرم الجامعة البريطانية في دبي. وقد وقع مذكرة التفاهم الأستاذ الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، والدكتور وليد العلي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، بحضور أعضاء الإدارة من الجانبين. وتهدف المؤسستان إلى نشر المعرفة من خلال الجهود المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ مبادرة المدرسة الرقمية في نشر التعليم وتمكين الطلاب نحو مستقبل أكثر إشراقا. الجامعة البريطانية في دبي هي إحدى الجامعات الرائدة غير الهادفة للربح القائمة على البحوث في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسهل التعليم والتدريب والبحث على مستوى عالمي. وتوفر مجتمعا وموردا مهما ومتناميا للمهنيين الشباب والأكاديميين البارزين ومديري الشركات والقادة الطموحين من جميع.

تهدف مبادرة المدرسة الرقمية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى نشر التعليم من خلال الوسائط الرقمية ودعم أهداف التنمية المستدامة للتعليم. كما أنها تضع الأسس والمعايير الرئيسية للتعليم الرقمي في المنطقة وحول العالم. ستساهم الجامعة البريطانية في دبي في هذه المبادرة من خلال توفير الخبرات والبرامج التدريبية التي تدعم أهداف المبادرة لتعليم مليون طالب خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين ومناطق الحرب والمجتمعات المحرومة حول العالم من 2021 إلى 2026.

وقد صرح الأستاذ الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي قائلا: "نحن سعداء جدا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع المدرسة الرقمية ودعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية من خلال التعاون مع المدرسة الرقمية لتطوير وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير للتعلم الرقمي مع استكشاف مجالات التعاون في إجراء البحوث في المجالات المتعلقة بالتعليم والتعليم الرقمي".

سيتعاون الطرفان في مجالات مختلفة من التعليم الرقمي حيث يمكن للجامعة في دبي توفير مسارات التعلم والاعتماد للوحدات المصغر والمحتوى التعليمي للمعلمين والطلاب.

في عام 2017 وبالتعاون مع جامعة نيقوسيا ، أصبحت الجامعة البريطانية في دبي المؤسسة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالثة عالميًا لإصدار شهادات رقمية معتمدة من للبلوك تشين، لخريجي الماجستير والدكتوراه. ومن خلال الاستفادة من العلاقات القائمة بين الجامعة البريطانية في دبي وجامعة نيقوسيا ومركز دبي للبلوك تشين، ستحصل المدرسة الرقمية على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من حلول البلوك تشين. وستمكن الخبرة الجماعية للأطراف المعنية في هذه المبادرة من تطوير حلول رقمية متطورة للتوثيق والتوقيع على الشهادات. علاوة على ذلك ، تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء خارطة طريق لتصديق وحدات التعليم قصيرة المدى وإنشاء محافظ رقمية قوية لكل من الطلاب والمعلمين. سيضمن هذا التصديق المبتكر للشهادات إمكانية التحقق الدولي مما يمثل بداية حقبة جديدة في التميز التعليمي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي . وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية - شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر،وجامعة غلاسكو.

الجامعة البريطانية في دبي توفر دوام كلي أو جزئي في مجال البحوث للماجستير وتطرح الجامعة برامج دكتوراة مجال في التربية ودكتوراة الفلسفة في التربية ودكتوراة الفلسفة في إدارة المشاريع ودكتوراة فلسفة في العمارة والبيئة العمرانية المستدامة و دكتوراة فلسفة في علم الحاسوب و دكتوراة فلسفة في إدارة الأعمال. كما انها تقدم برامج الماجستير في المجالات التالية: التربية، العلوم المالية والمصرفية، المعلوماتية (ادارة المعرفة والبيانات)، ادارة تقنية المعلومات، ادارة المشاريع، قانون الإنشاءات وفض النزاعات،التصميم المستدام في البيئة العمرانية، وماجستير إدارة الأعمال وماجستيرالهندسة الإنشائية ، وماجستيرالإدارة الهندسية وماجستير هندسة خدمات المباني . كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي .

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الامارات العربية المتحدة.بين القانونيين ICAEW.