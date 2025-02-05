الشارقة - دخلت الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة إيواف في البندقية في شراكة تهدف إلى توسيع الفرص الأكاديمية والبحثية والمهنية لطلبتهما وأعضاء هيئتيهما التدريسية. جاء توقيع مذكرة التفاهم يوم 14 يناير خلال اجتماع في مقر جامعة إيواف بحضور نورة السويدي، مديرة مكتب التبادل الدولي في الجامعة الأميركية في الشارقة، والبروفيسور بينو ألبريخت، رئيس جامعة إيواف في البندقية، تمهديدًا لإطلاق مبادرات مشتركة تشمل تبادل الطلبة في المرحلة الجامعية، والتعاون البحثي، وفرص التطوير المهني، فضلًا عن وضع هذه الشراكة أسسًا لمزيد من التعاون المستقبلي بما يتماشى مع رسالتي الجامعتين.

وقال سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيطاليا: "تمثل هذه الشراكة بين الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة إيواف في البندقية خطوة مهمة في تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والمهنية بين دولة الإمارات وإيطاليا. وهي تجسد التزامنا المشترك بدعم الابتكار، والارتقاء بالتعليم، وتعزيز التعاون العالمي. ونحن نمهد من خلال هذه الاتفاقية الطريق للأجيال القادمة من الباحثين والمهنيين للتواصل والتعلم والتطور عبر الحدود".

تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين أكاديميتين مرموقتين، حيث تتميز الجامعة الأميركية في الشارقة بمكانتها الرائدة ضمن أفضل الجامعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم في ظل برامجها الأكاديمية المتنوعة في الهندسة، والأعمال، والعلوم الإنسانية، وتميزها في مجالات العمارة، والفن، والتصميم. أما جامعة إيواف في البندقية والتي هي إحدى أولى جامعات العمارة في إيطاليا، فهي تعد من بين أفضل 50 جامعة للهندسة المعمارية عالميًا بناءً على تصنيفات "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2024، وهي تحتل المرتبة 15 عالميًا في مجال تاريخ الفن وتتميز بإرثها العريق في مجال العمارة والفنون، حيث تضم أحد أهم الأرشيفات الأوروبية للرسومات والنماذج والصور المعمارية، كما تتميز بوجود واحدة من أكبر المكتبات المتخصصة في هذه المجالات في أوروبا.

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "تُعرف جامعة إيواف بتميزها في الهندسة المعمارية، وتخطيط المدن والأقاليم، والترميم، والفنون، والمسرح، والتصميم. وإن هذه الشراكة، التي يقودها مكتب التبادل الدولي في الجامعة الأميركية في الشارقة بدعم من مكتب الاتصالات الاستراتيجية والتسويق، توفر فرصة مميزة للجامعة لتوسيع آفاقها الأكاديمية والبحثية في هذه المجالات من خلال مشاريع مشتركة وتبادل ثقافي يعزز نقاط قوتنا المشتركة. كما أنها تفتح مسارات جديدة ومبتكرة أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في كلتا المؤسستين للتعاون والإبداع على نطاق دولي".

ومن جانبه، قال البروفيسور بينو ألبريخت، رئيس جامعة إيواف في البندقية: "تمثل الشراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة فرصة كبيرة لتعزيز الروابط مع منطقة الخليج، والتي تُعد أساسية لأبحاثنا. إن إمكانية تبادل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بين البندقية وإمارة الشارقة تتيح لنا تطوير خبرات مشتركة في مجالات رئيسية مثل التصميم الحضري، والهندسة المعمارية، والفنون. وأنا أؤمن بأن البندقية ستواصل احتضان دورها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، ومنطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. إن إمارة الشارقة قادرة على استضافة أهم الحوارات على الساحة العالمية، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه".

وفي خطوة أولى في إطار هذه الشراكة، ينضم طلبة وأساتذة من الجامعة الأميركية في الشارقة إلى ورشة "ويف" الدولية للهندسة المعمارية التي تنظمها جامعة إيواف سنويًا، بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة لتطوير مشاريع معمارية مبتكرة. يتمحور موضوع الورشة لهذا العام حول "العمل"، والتي تتناول دور التغيرات التاريخية في سوق العمل والإنتاج في تشكيل المدن والمناطق في الوقت الحاضر. ويقدم المشاركون من الجامعة الأميركية في الشارقة رؤى فريدة مستمدة من تجاربهم في منطقة الخليج، خاصة فيما يتعلق بتقاطع قضايا العمل والتنمية الحضرية والسياق الثقافي.

تحافظ الجامعة الأميركية في الشارقة على العديد من الشراكات الأكاديمية طويلة الأمد على مستوى العالم، والتي توفر إلى جانب عضويتها في برامج التبادل الطلابي الدولية وبرامج الأكاديميين الدوليين، فرصًا لطلبتها وخريجيها للعمل والدراسة في مئات الجامعات في أكثر من 40 دولة حول العالم.

تعزز كل من الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة إيواف من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون عابرة للحدود، مكانتهما بصفتهما مؤسستين رائدتين في قطاع التعليم العالي عالميًا. كما تعكس هذه الشراكة بُعدًا أوسع يتمثل في توثيق الروابط الثقافية والأكاديمية المتنامية بين دولة الإمارات وإيطاليا في تعزيز العلاقة الراسخة بين البلدين والقائمة على الابتكار والتميّز الإبداعي والمعماري.

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

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