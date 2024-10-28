الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر 2024 –

أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن تجديد مجلسها الخاص بكبار الشخصيات، والذي يحمل الآن اسم "مجلس مجموعة جيبكا". وقامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، بزيارة للمجلس الذي صممه عمار كالو، الأستاذ المشارك ومدير المختبرات في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، والذي حول المكان إلى مساحة حديثة ومهيأة لاستقبال الضيوف المرموقين والمتبرعين والشخصيات البارزة، ليصبح مركزًا أساسيًا للمناقشات الاستراتيجية واللقاءات الحصرية في الجامعة.

رافق الشيخة بدور خلال الزيارة الشيخ خالد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جيبكا، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وريم بردان، المدير التنفيذي لمكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، ورانيا مرسي، مدير مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، وعمار كالو، الذي قاد عملية تصميم المجلس وتجديده.

أعرب الدكتور لورسن عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمته مجموعة جيبكا لتجديد المجلس، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للجامعة قائلًا: "يمثل مجلس مجموعة جيبكا أكثر من مجرد مساحة وظيفية، بل إنه ركيزة استراتيجية تساهم في تمكين الجامعة من تعزيز الحوارات البناءة ودفع عجلة الابتكار المستقبلي. نحن ممتنون لمجموعة جيبكا على دعمهم السخي، الذي لا يسهم في تطوير مرافقنا فقط، بل يعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا الأكاديمية والمؤسسية الطموحة".

وعبّر الشيخ خالد بن صقر القاسمي عن فخره بهذا التعاون، قائلاً: "بفخر كبير، تتعاون مجموعة جيبكا مع الجامعة الأميركية في الشارقة في رحلتها التحويلية. إن مساهمتنا في مجلس مجموعة جيبكا تعكس التزامنا العميق بتطوير التعليم ودعم رؤية الجامعة نحو التميز. نحن متحمسون لرؤية هذا التعاون يزدهر خلال العقد المقبل، والمساهمة في نجاح الجامعة المستمر".

تم تكليف عمار كالو بقيادة مشروع تجديد المجلس، حيث أشرف على إعادة تصميمه بدءًا من الفكرة إلى التنفيذ. وقد أضفت رؤيته لمسة تصميم مخصصة برزت في الأثاث والسجاد المصنوعين حسب الطلب لضمان تكامل مثالي بين الشكل والوظيفة. كما تم تصنيع بعض العناصر، مثل شعار الجامعة الأميركية في الشارقة واللافتات الخشبية، في كلية العمارة والفن والتصميم.

وفي تعليقه على المشروع، قال كالو: "أشعر بامتنان كبير لسمو الشيخة بدور القاسمي لمنحي فرصة تصميم هذه المساحة الفريدة في الجامعة الأميركية في الشارقة. لقد صُمم المجلس ليكون بيئة مفتوحة ومرحبة تعكس قيم الضيافة، حيث تم تصميم كل عنصر خصيصًا من أجل هذا المشروع لتجسيد رؤية الجامعة المتطورة. وبصفتي خريج من الجامعة وعضو في هيئة التدريس بكلية العمارة والفن والتصميم، وممارس في إمارة الشارقة، أشعر بفخر كبير لتحقيق هذه الرؤية خدمةً للمؤسسة والمجتمع".

وأكدت ريم بردان على أهمية المجلس في تعزيز رسالة الجامعة، قائلةً: "إن مجلس مجموعة جيبكا هو بمثابة شهادة من شركائنا والمتبرعين على الثقة والالتزام. وإن إيمانهم العميق برسالة الجامعة الأميركية في الشارقة هو ما يعزز من نموها ونجاحها. إن المجلس منصة حيوية لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون الذي يدعم رؤية الجامعة في تحقيق التميز على المدى الطويل".

مجموعة جيبكا، هي شركة متعددة المجالات في الإمارات العربية المتحدة، ولها اهتمامات رئيسية في التصنيع والمقاولات وتطوير المشاريع والتوزيع في عدة صناعات.

يُجسد المجلس الذي تم تجديده التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بإنشاء مساحات تعكس قيمها في الابتكار والتميز. لمزيد من المعلومات حول الجامعة الأميركية في الشارقة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aus.edu.

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