أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن إطلاق صندوق منحة راشد بن حميد الرياضية، وهي أول منحة رياضية في تاريخ الجامعة تعكس التزامها الراسخ بدعم التميز الأكاديمي والرياضي لطلبتها.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية إنشاء هذه المنحة لدعم الطلبة الرياضيين، قائلاً: "تهدف هذه المنحة إلى إنشاء صندوق بقيمة 5 ملايين درهم يدعم الطلبة من ذوي المهارات الرياضية المتميزة والتفوق الأكاديمي. ونحن نسعى من خلال تخصيص هذا الدعم المالي إلى تمكين الطلبة الرياضيين الموهوبين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والرياضية في الجامعة وتذليل أي تحديات مالية".

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة: "يعكس صندوق منحة راشد بن حميد الرياضية التزامنا برعاية الأفراد المتميزين أكاديمياً ورياضياً. من خلال تمكين رياضيينا، فإننا نستثمر في نجاحهم المستقبلي ونعزز أهمية المرونة والانضباط والقيادة. تعكس هذه المبادرة التزامنا بالتنمية الشاملة، وضمان أن تكون الجامعة الأميركية في الشارقة مكاناً تزدهر فيه المواهب في جميع المجالات".

ومن جانبه، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "تفخر الجامعة الأميركية في الشارقة بهذه الشراكة التحولية التي سيكون لها بالغ الأثر في حياة العديد من الطلبة، فضلًا عن تعزيزها لمكانة الجامعة بصفتها مؤسسة رائدة تعمل على تطوير الطلبة أكاديميًا ورياضيًا. تجسد منحة راشد بن حميد الرياضية التزامنا المشترك بتعزيز ثقافة رياضية حيوية داخل المجتمع، والتشجيع على التنافس الشريف بين طلبتنا الرياضيين وعلى العمل الجماعي والقيادة. ونحن نطمح من خلال هذه المنحة إلى تعزيز إرث جامعتنا في التميز، وفتح آفاق جديدة للطلبة الرياضيين الطموحين بما يمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، سواء في الميدان أو خارجه".

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