الشراكة الجديدة تسلط الضوء على سعي الثريا الحثيث لابتكار تقنيات حديثة وتوفير حلول جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اعتماداً على تطبيقات "نيبل" المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت الثريا للاتصالات، وحدة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة "نيبل" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومنصات تعلم الآلة ومقرها الإمارات العربية المتحدة. تُحدد الاتفاقية إطار عمل يستهدف توفير حلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اعتماداً على الأقمار الصناعية التابعة للثريا والياه سات، في خطوة تمثل قفزة نوعية في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتُوفر "نيبل" منصة تطبيقات للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لخدمة قطاعات متعددة مثل النفط والغاز والأمن والمراقبة، وتوفر دعماً قوياً للمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة. سيركز الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على اختبار واعتماد وتمكين منصة "نيبل" على الأقمار الصناعية التابعة للثريا والياه سات لجعل هذه التقنيات المتطورة متاحة للمستخدمين النهائيين من خلال شبكة شركاء واسعة النطاق، مما يعزز محفظة الثريا من الحلول التقنية المتقدمة ويؤكد مجدداً التزامها بتقديم المزيد من الحلول المبتكرة.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات: "يسعدنا الشروع في هذه الخطوة المفصلية بالتعاون مع "نيبل"، حيث ينصب تركيزنا في الثريا على الابتكار ونشر الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الأمر الذي يتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في تقديم التقنيات الرائدة والمتطورة وإثراء خدمات وحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المقدمة لخدمة عملائنا الكرام في جميع أنحاء العالم. يضع هذا التعاون شركة الثريا بين أوائل الشركات المزودة للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ويعزز التزامها بلعب دور حيوي في صياغة مستقبل الابتكار بقطاع الفضاء. يتسم هذا المجال بسرعة وتيرة التطور، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة أولى من ضمن العديد من الخطوات الجديدة والمشوقة التي تخطط لها شركة الثريا".

ومن جانبه، قال نور النحاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيبل": "نيبل هي حركة تطورية تهدف لدعم مختلف القطاعات عبر تقديم التقنيات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي. ونحن ندرك أهمية أن تصبح الثريا من بين أوائل الشركات المزودة لحلول المستخدم النهائي القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهو إنجاز تمكنت من الوصول إليه بالتعاون مع منصة نيبل. يتماشى هذا الأمر مع رؤية نيبل الهادفة إلى تمكين الشركات الكبرى من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر إضفاء الطابع الديمقراطي على التقنيات المتوفرة لدينا وجعلها في متناول الجميع. توضح هذه الشراكة أيضاً التزامنا بتمكين حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوصول إلى التقنيات الأكثر ابتكاراً، ونحن نخطط معاً لمواصلة وعدنا بجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر أماناً واتصالاً".

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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نبذة عن "نيبل":

"نيبل" هي شركة مختصة بتطوير التقنيات العميقة التي تهدف إلى تطوير وتصدير التقنيات الحديثة والابتكارات المتقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتركز تقنيات "نيبل" على تمكين التنبؤات بالمشاكل المحتملة في الوقت الفعلي والوصفات الطبية والوقاية والتحسين وزيادة الكفاءة وخفض تكاليف القطاعات الحيوية وإيجاد الحلول الفعالة للتحديات التي تواجه البشرية. وتكمن قوة الذكاء الاصطناعي في تقنيات "نيبل" في قدرتها على حل التحديات من خلال مساعدة الخبراء على مواجهة التحديات الإنسانية وتلك التي تواجه القطاعات العلمية والطاقة والاستدامة الأكثر إلحاحاً.

تتمثل رؤية "نيبل" في إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي وبناء عالم يمكننا فيه إطلاق العنان لعمق واتساع الإمكانات البشرية. ويتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من "نيبل" وإطار تعلم الآلة ذو المستوى العالمي ومنصة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحويل البيانات إلى معلومات ذكية وقابلة للتنفيذ.