تقنية "Asmira" لضغط المقاطع الفيلمية توفر إمكانياتٍ متقدمة لتسهيل البث من مختلف المواقع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الثريا للاتصالات، وحدة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات، عن اتفاقية شراكة مع شركة أنسور تكنولوجيز ايه اس "AnsuR Technologies AS" النرويجية الرائدة، تقوم بموجبها الثريا بتزويد عملائها من مختلف القطاعات في الأسواق الدولية بتقنية "Asmira" المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية التي طورتها الشركة النرويجية.

وتوفر تقنية "Asmira" حلاً برمجياً متعدد الاستخدامات صُمّم لتسهيل البث التدفقي للمقاطع الفيلمية لا سيما من المواقع النائية، وهو يقدم فوائد متنوعة لمختلف المستخدمين عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود شركة الثريا لتنويع محفظتها من الحلول المتطورة عبر ضم تقنية "Asmira" إلى شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، وذلك ضمن باقة اشتراك مجمعة تشمل السعة الزمنية اللازمة للبث مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من حلول ضغط الفيديو. وتُعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية "الياه سات" لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول الفيديو المستخدمة في مجالات متعددة ومنها الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلامة والأمن.

تتسم الخدمة الجديدة بالمرونة والسلاسة حيث يمكن الاشتراك فيها حسب احتياجات المستخدم من حيث المدى الزمنى للاشتراك أو طبيعة الاستخدام. وتشمل الفوائد الرئيسية لتقنية ضغط المقاطع الفيلمية "Asmira" الاستفادة من النطاقات المتاحة على أفضل نحو ممكن، كما أنها تعمل بكفاءة مع معدلات بيانات منخفضة، ومن ثم فهي تتيح إنجاز العمل حتى في حالات محدودية النطاق الترددي. تسهم هذه المزايا في تمكين المستخدمين من بث مقاطع فيلمية عالية الجودة باستخدام معدات أصغر حجماً وأقل وزناً.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات: "تقدم شراكتنا مع أنسور مثالاً جديداً على حرص الياه سات والثريا على البقاء في الطليعة من خلال توقع زيادة الطلب على التقنيات الرائدة في السوق. تمتلك أنسور مجموعة من تقنيات ضغط المقاطع الفيلمية المتقدمة التي تجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من متطلبات الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من شبكة التوزيع العالمية للياه سات، سنكون قادرين على توسيع استخدام تقنية "Asmira" وتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من فوائدها".

ومن جهته، قال هارالد سكينموين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في أنسور: "نحن في غاية السعادة لعقد هذه الشراكة لا سيما وأنها تتيح توفير تقنيات بث المقاطع الفيلمية الأكثر فعالية من حيث الكلفة والجودة العالية من خلال شريك مُتميز بما يخدم مجموعة من الأسواق الأكثر تطلباً على مستوى نوعية الخدمة".

وتتميز تقنية "Asmira" بالعديد من الميزات التي تركز على مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءاً من العمليات الخاصة والعمليات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع‏، وصولاً إلى عمليات بث الفيديو من الطائرات بدون طيار والسفن والمركبات المتنوعة، بالإضافة إلى مراقبة الحدود، ومراقبة البنية التحتية الحيوية، ومراقبة أمن وسلامة المنشآت.

كما توفر التقنية مجموعة من المزايا والحلول التي تُمكن المستخدم من الاستفادة من قدراتها للحصول على أفضل النتائج، وتشمل هذه الحلول: حلاً برمجياً مستقلاً عن الشبكة لبث المقاطع الفيلمية من المواقع والمنصات النائية، الاستخدام الفعّال لعرض النطاق الترددي، إلى جانب مقاطع محسّنة لنقل البيانات بمعدل منخفض، ويمكن تشغيله على جهاز كمبيوتر أو تضمينه في منصة بدون طيار أو مأهولة أو طائرة أو سفينة أو مركبة، كما توفر محتوى فوري للمعلومات المرئية الهامة وذات الصلة لدعم سرعة اتخاذ القرارات.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ansur.no/asmira/

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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