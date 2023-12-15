أعلنت الت نوفل هولدنغز ("الت نوفل") اليوم عن حصولها على تصريح مزاولة الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وذلك اعتبارا من 24 نوفمبر 2023. وقد مُنح الترخيص من الفئة 3c الى الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها "الت نوفل كابيتال ال تي دي" والذي يصرح لشركة الت نوفل بإدارة صناديق الاستثمار الجماعي وتقديم الاستشارات حول الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات، مع التركيز على رأس المال الخاص.

توفر الت نوفل إمكانية الوصول الى استثمارات رأس المال الخاص للأفراد من أصحاب الثروات والشركات العائلية والمستشارين.

تجميع مبالغ أصغر في تجمعات أقوى من رأس المال تهدف الى تحقيق عوائد مؤسسية

تدعم الت نوفل الأنظمة البيئية الإقليمية بتقديم الخبرة ورأس المال.

تتميز الت نوفل بعملها المستقل الراسخ في هيكلة المحافظ وتحديد الفرص مما يمكنها من تخصيص رأس المال الخاص بأفضل شكل ممكن ومن سد الفجوات وتعزيز صافي العوائد.

في عملنا يعتبر الهدف المنشود والابتكار هما المحرك الدافع لنا. نحن نفكر بطرق غير تقليدية لإحداث أثر حقيقي. نحن شركة مبنية على مبادئ الشفافية والوضوح والاستقلالية مما يتيح تمكين المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات شاملة غير متحيزة.

يعزز من خبرة فريقنا العالمية والإقليمية سجل إنجازات شركائنا العالميين والبحث بعمق والفلسفة المتناسقة في حلول الاستثمار ورأس المال الخاص.

تهدف الت نوفل لإطلاق الإمكانات الغير مستغلة للثروات الخاصة، مما يؤدي الى مجتمع أكثر توازنا وكوكب حافل بالاستثمارات الهادفة، يقود تغييرا إيجابيا وعوائد مالية مستدامة. ويعتبر الاستثمار في المناخ واستراتيجيات إحداث الأثر الحقيقي في صلب المجالات التي تتناولها الت نوفل.

"نحن متحمسون كثيرا لإنشاء كيان لنا في سوق أبوظبي العالمي مرخص في الفئة 3c. وبعد أن أمضينا وقتا طويلا في المنطقة، فإننا نهدف لإدخال الابتكار في إنشاء رأس المال الخاص وزيادته ولتعزيز الشفافية والتناسق والبحث والسيولة والتعليم مع تحقيق أهداف واضحة وهي – إمكانية الوصول وعوائد صافية وادرار القيمة. نحن نفخر بأننا سنصبح عضوا فعالا في النظام البيئي ونتطلع للمساهمة في العطاء للمنطقة."

ستيرجيوس فوسكوبولوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس الت نوفل

أفاد محمد عبد الغفار، رئيس إدارة العلاقات في سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا أن نرحب بشركة الت نوفل في النظام البيئي الحيوي لسوق أبوظبي العالمي. إن إطار عمل الصناديق الراسخ لدينا يتيح لشركات إدارة صناديق الاستثمار الجماعي مثل الت نوفل العمل في بيئة ملائمة للأعمال تتمتع بالمرونة اللازمة لهيكلة مجموعة واسعة من الصناديق. ونحن نتطلع للإنجازات التي ستحققها الت نوفل في أبوظبي وخارجها."

الإدارة العليا في سوق أبوظبي العالمي

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