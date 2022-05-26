مسقط: وقعت كل من مجموعة أوكيو و إير برودكتس الأمريكية و أكوا باور السعودية (اليوم) الخميس 26 مايو 2022م في مسقط، على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو لتطوير مصادر الطاقة البديلة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتعزيزًا للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات تنفيذا لرؤية عمان 2040م.

وقع الاتفاقية عن مجموعة أوكيو ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس الإدارة، في حين وقعها من جانب شركة أكوا باور السعودية محمد عبدالله ابونيان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة إير برودكتس سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

حيث تم الاتفاق بين الأطراف المشاركة على إقامة المشروع الاستثماري المشترك في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عمان، وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال، والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.

وبهذه المناسبة أعرب ملهم بن بشير الجرف، رئيس مجلس إدارة أوكيو عن سعادته بالتعاون مع كل من أكوا باور وإير برودكتس لإقامة مشروع هيدروجين عمان، والذي سيمكن أوكيو من تسخير خبراتها في مجال الصناعات البتروكيماوية لاسيما من خلال تسخير عملياتها المتواجدة في صلالة لتنفيذ هذا المشروع. كما يأتي المشروع تتويجا للجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ومنها الطاقة المتجددة وبالأخص الهيدروجين الأخضر الذي يحظى باهتمام لما يشكله من أهمية كبيرة في تعزيز مكانة السلطنة دوليا في هذا المجال الهام.

من جهته قال سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إير برودكتس (Air Products) : "يسعدنا العمل مع حكومة سلطنة عمان في تطوير هذا المشروع الذي سيكون مماثلا لمشروع الهيدروجين الأخضر الضخم والعالمي الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركائنا في السعودية في منطقة نيوم.

وأضاف قاسمي: نتطلع إلى استخدام المعارف والتقنيات المتوفرة لدينا والتي اكتسبناها من خلال العمل على مدار أكثر من 60 عاماً في مجال الهيدروجين بما يضمن مساعدة المشروع على التقدم للأمام، والانطلاق مرة أخرى نحو عالم خال من الكربون".

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور: "انطلاقاً من قيادتنا لمسيرة التحول نحو مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة، نعتز بالغ الاعتزاز بالإسهام في دعم السعي الطموح من جانب حكومة سلطنة عُمان نحو إزالة الكربون وتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر الذي نراه من جانبنا وقود المستقبل. ونعتز كذلك باستثماراتنا في سلطنة عُمان التي انطلقت عام 2011 لتطوير وبناء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، ونواصلها بهدف توسيع محفظة أعمالنا القوية في السلطنة. واستناداً إلى خبرتنا المعمقة العالمية في قطاع الطاقة الخضراء، تمكنا بنجاح من إطلاق أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في سلطنة عُمان".

ونوه أبونيان إلى أن شركة أكوا باور ترى في السوق العُمانية سوقًا رئيسية واعدة لما تتمتع به من إمكانات وموارد وموقع جغرافي متميز يؤهلها لتمكين مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية المشتركة مع أير برودكتس وأوكيو يعد علامة فارقة تعكس الثقة الراسخة التي يوليها جميع شركاء أكوا باور لإنجاز هذا المشروع الطموح.

وأضاف أبونيان: " نسعى من جانبنا إلى توظيف سجلنا الحافل ومعرفتنا وخبرتنا المعمقة التي نتمتع بها في تطوير مشروعات خضراء مستدامة على نطاق عالمي، بما في ذلك مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي يعد منشأة رائدة من نوعها على المستوى العالمي. ونحن على ثقة من قيادة قطاع تطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً من خلال الشراكة والتعاون."

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نبذة عن الشركاء

عن أوكيو:

أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة، تأصلت جذورها في سلطنة عُمان، وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة حول العالم، وتغطي عملياتها وأنشطتها سلسلة القيمة الكاملة، بدءاً من الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى تسويق المنتجات النهائية من الوقود والكيماويات وتوزيعها في أكثر من 60 دولة حول العالم، مما يجعلها إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة.

تضطلع شركتنا المتكاملة بدورٍ فاعل في تحسين الحلول المقدمة لشركائنا وعملائنا عبر سلسلة القيمة لقطاع الهيدروكربونات بما في ذلك تطبيقات الشقين العلوي والسفلي والعمليات الوسيطة.

وتتضافر جهود فرقنا العاملة في مختلف أنشطة الشقين العلوي والسفلي والتجزئة والتسويق حول العالم لتحقيق التميز الشامل في قطاع البتروكيماويات والنهوض بالاستدامة التي نعتبرها ركيزة أساسية لفلسفتنا التشغيلية التي نسعى من خلالها لتعزيز مكانتنا كشركة طاقة رائدة محلياً وعالمياً.

ونفخر بتسخير خبراتنا المشتركة في مختلف أنشطة وعمليات قطاع الطاقة لدعم وتمكين الرؤية المستقبلية «عمان 2040». حيث توجه استراتيجيتنا الرامية إلى خلق قيمة محلية مسارَ تطويرِ منتجاتنا واستثماراتنا المبتكرة واستراتيجياتنا المدروسة في عمليات الاستحواذ لدعم مساعي السلطنة لتوفير مواد خام عالية القيمة للأسواق العالمية.

وقد اعلنت المجموعة في يونيو 2020 عن تشكيل وحدة أعمال جديدة في الطاقة البديلة، و تهدف إلى الاستفادة من قاعدة الأصول العريضة للمجموعة ، وقدراتها التكاملية وتوفير المرونة وفرص النمو لأعمال المجموعة بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتقليل انبعاثات الكربون.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://www.oq.com/en/about-oq/company.

شركة إير برودكتس:

شركة (Air Products) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: APD هي شركة غازات صناعية رائدة عالميًا تعمل منذ أكثر من 80 عامًا. تركز الشركة على خدمة الطاقة والبيئة والأسواق الناشئة، وتوفر الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة وخبرة التطبيقات للعملاء في عشرات الصناعات، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن والإلكترونيات والتصنيع والأغذية.

وتعد شركة Air Products أيضًا شركة رائدة عالميًا في توريد تقنيات ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال. تقوم الشركة بعمليات التطوير والهندسة والبناء، والتملك وتشغيل بعض أكبر مشاريع الغاز الصناعي في

العالم، بما في ذلك: مشاريع التغويز التي تحول بشكل مستدام الموارد الطبيعية الوفيرة إلى غاز تخليقي لإنتاج الطاقة والوقود والمواد الكيميائية عالية القيمة؛ ومشاريع حجز الكربون؛ ومشاريع الهيدروجين منخفضة وعديمة الكربون على نطاق عالمي لدعم سلسلة النقل العالمي والتحول نحو الطاقة المتجددة.

في السنة المالية 2021، حققت الشركة مبيعات بقيمة 10.3 مليار دولار من عمليات في أكثر من 50 دولة، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لها حوالي 55 مليار دولار. يعمل في الشركة أكثر من 20000 موظف من أصحاب المؤهلات المتخصصة والخبرات العالية والمهارات المتنوعة التي تساهم في تحقيق الهدف الأعلى لشركة Air Products لإنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز الاستدامة، وتتصدى للتحديات التي تواجه العملاء والمجتمعات والعالم.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.airproducts.com أو متابعة الشركة على حساباتها الرسمية على LinkedIn أو Twitter أو Facebook أو Instagram.

نبذة عن أكوا باور:

نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" نحو 3500 موظفٍ ولديها اليوم مكاتب في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 65 مشروعاً لتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه في 12 دولة بكلفة تقديرية تبلغ 253.4 مليار ريال سعودي (67.6 مليار دولار أميركي)، وبسعة إنتاجية تصل إلى 43.4 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضةٍ، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

أوزجر سيرين

مدير عام تنفيذي- علاقات المستثمرين oserin@acwapower.com

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للتواصل الإعلامي:

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