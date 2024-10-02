مسقط: انطلاقا من سعيها المستمر لتوفير منتجات تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها وتنسجم مع قيمهم، أعلنت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني عن إطلاق منتج التمويل الطبي، والذي صُمم لتقديم خيارات تمويل مرنة للراغبين في الحصول على العلاج الطبي والرعاية الصحية داخل السلطنة أو خارجها، حيث يوفر هذا المنتج المبتكر السلاسة والسهولة لإدارة تكاليف الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" سُررنا بتدشين منتجنا الجديد للتمويل الطبي، والذي ينسجم مع إستراتيجيتنا حول تقديم حلول مصرفية تركز في الأساس على العملاء واحتياجاتهم، ولأن الرعاية الصحية هي على رأس الأولويات دائما، قمنا بتوفير خيار تمويلي يضمن حصول عملائنا على أفضل رعاية طبيّة ممكنة، سواء داخل السلطنة أو خارجها."

وتعتمد خدمة التمويل الطبي المقدمة من مزن على مفهوم "الإجارة"، حيث توفر الخدمة خيارات تمويل العلاج الطبي والرعاية الصحية للأفراد وعائلاتهم، كما يتميز المنتج بالمرونة وذلك من خلال إمكانية اختيار العملاء لمركزهم الطبّي المفضل للعلاج، إضافة لذلك تمويل رحلة العلاج بأكملها عند الرغبة للعلاج خارج السلطنة، حيث يشمل ذلك تذاكر الطيران، حجوزات الفنادق، وخدمة النقل من وإلى المطار، بالإضافة إلى الفواتير الطبية وغيرها من المصاريف الأخرى طوال الرحلة العلاجيّة.

صُمم منتج التمويل الطبي من مزن للصيرفة الإسلامية ليمتاز بالمرونة، حيث تصل فترة التمويل إلى 10 سنوات الأمر الذي يسمح للعملاء بالتركيز على رفاهيتهم دون تحمل ضغوطات مالية كبيرة لتكون رحلة العلاج مريحة وسهلة.

والجدير بالإشارة أن مزن تمضي قدما نحو سعيها المتواصل لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، إذ يأتي إطلاق منتج التمويل الطبي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع شبكة عملائها، وتعزيز الوعي حول مجموعة منتجاتها المتنوعة.

وللمزيد من المعلومات حول التمويل الطبي من مزن للصيرفة الإسلامية أو غيرها من العروض، يرجى زيارة www.Muzn.om أو الاتصال بمركز اتصال البنك الوطني العماني على 24770001.

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