"فلس" Fils هي بنية أساسية تُعد الأولى من نوعها تهدف إلى دعم وتمكين المبادرات المستدامة بالاعتماد على واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تربط البنية الأساسية للمدفوعات الرقمية بسلاسة، مما يساهم في تواصل الأفراد والشركات ويكون له أثر كبير على تطور وازدهار المشاريع. تُعدّ "فلس" Fils بمثابة منصة تقدم مزايا قيمة موجهة بين الشركات، وبين الشركات والمستهلك (B2B2C)، مما يجعل من السهل على الشركات التصرف وفقاً للقيم الأساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهو ما يضمن تمكينها من لعب دور حيوي في استمتاع الجميع بكوكب أكثر استدامة.

لندن/دبي: تم الكشف اليوم عن تأسيس منصة "فلس" Fils الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات العالمية على تحويل خططها إلى أفعال بدمج القيم المستدامة في صميم المدفوعات الرقمية. يمهد الابتكار الجديد الطريق نحو ترسيخ الثقة والسلامة في أسواق الكربون، مما يساعد الموردين على تقديم أرصدة الكربون عالية النزاهة، وللجمع بين المشترين برأس المال والموردين على تقديم رأس مال بالمعدل والحجم المطلوبين لإعادة التوازن إلى الكوكب.

تُعدّ "فلس" Fils بمثابة منصة شاملة تلبي المعايير المؤسسية ومصممة لتقديم مزايا قيمة موجهة بين الشركات، وبين الشركات والمستهلك (B2B2C) ، كما أنها تستفيد من قوة التقنيات الرائدة لدعم بنيتها الأساسية الشاملة من أجل إحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والضيافة والتجارة الإلكترونية. وهذا بدوره يجعل من السهل على الشركات التصرف وفقاً للقيم الأساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وبالتعاون مع شراكات رئيسية إلى جانب الأسماء الرائدة في القطاع، سيتم الكشف عن الشركة قريباً - تم تأسيس الشركة من قبل السيد/ نمير خان، المتمرس في مجال التكنولوجيا المالية ويحظى بتقدير كبير من قبل نظرائه لمساهماته البارزة في دعم النمو وعلاقات التعاون في القطاع. ويشغل السيد/ نمير خان أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MFTA).

إن الركائز التكنولوجية القوية التي تقوم عليها الشركة تضعها على أهبة الاستعداد لتحويل عالم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال البنية الأساسية للدفع الرقمي القائمة أساساً على واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تجعل من الاستدامة أسلوب حياة ويمكن دمجها بسهولة في المنصات عبر سائر القطاعات.

يأتي إطلاق "فلس" Fils قبل انعقاد قمة "كوب 28" COP28 لتعزيز الحاجة إلى البدء باتخاذ أفعال جدية الآن. لقد أصبحت أزمة المناخ العالمية قضية ملحة لم يعد من الممكن تجاهلها؛ ومع ذلك، لم تنجح العديد من الشركات في دمج العمل المناخي في عملياتها ومعاملاتها الأساسية. إن قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد وجدت لتبقى، وذلك بفضل الطلب المتنامي من قبل المستهلكين والمستثمرين على المزيد من الشفافية والمسؤولية الاجتماعية من جانب الشركات.

تتطلع الشركات في جميع القطاعات بشكل متزايد إلى مواءمة طموحاتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبحث عن الفرص التي تنطوي على فوائد مجتمعية طويلة المدى وتدفع عجلة نمو الأعمال.

في خطوة جريئة نحو ممارسات الأعمال المستدامة، تهدف شركة "فلس" Fils إلى معالجة التحديات المتمثلة في تنفيذ معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مباشر، مما يُمكّن الشركات من لعب دور حيوي في إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة - مستقبل ليس فقط محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات، بل يدعم أيضاً فئات من المجتمع وبالأخص المستبعدون من الخدمات المالية - والفئات الأكثر تأثراً بالكوارث العالمية.

وتعليقا على إطلاق شركته الجديدة، قال السيد/ نمير خان، مؤسس منصة "فلس" Fils. "نحن نرى في شركة "فلس" Fils عاملاً محفزًا لتبني وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ولديها الفريق والتكنولوجيا المناسبين والخبرة الريادية المثبتة لقيادة السوق. ومن خلال بنيتنا الأساسية القوية، فإن ذلك يعني نهاية الغسل الأخضر ويمهد الطريق نحو قدر أكبر من المساءلة والوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ يمكنها تحسين مستوى الاستدامة في العالم الذي نعيش فيه."

ومن خلال اتباع نهج مرتكز على التكنولوجيا في العمل المستدام، أنشأت "فلس" Fils منظومة إيكولوجية رقمية ستغيّر قواعد اللعبة وتربط معاً بين البينية التحتية للدفع والمؤسسات والقادة المؤثرين والمستهلكين. إنها التكنولوجيا المالية الأفضل في فئتها والتي تمكن المؤسسات من زيادة قابلية التوسع في ممارسات الاستدامة الخاصة بها، فضلاً عن تزويد مشاريع عبر 17 مجموعة من مجموعات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGS) بالقدرة على تلقي المدفوعات الرقمية بشكل أسرع وأكثر سهولة وأماناً وبقدر أكبر من الشفافية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "فلس" Fils

"فلس" Fils هي بنية أساسية رقمية على مستوى المؤسسات تتيح للشركات من جميع الأحجام دمج المبادرات المستدامة والمناخية في نهج أعمالها و في رحلة العملاء عبر مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. تهدف شركة التكنولوجيا المالية "فلس"Fils إلى إحداث فرق تحولي كبير في مشهد الأعمال من أجل عالم أفضل للجميع، حيث تساهم كل معاملة وكل إجراء في الحفاظ على كوكبنا وازدهاره. وبالتعاون مع شراكات رئيسية إلى جانب الأسماء الرائدة في قطاع الخدمات المالية سيتم الكشف عن الشركة قريباً. تحقق "فلس" Fils نمواً متسارعاً، وذلك بفضل قدرتها على تقديم واجهة برمجة تطبيقات قوية قادرة على دمج الاستدامة بسلاسة في البنية الأساسية للدفع الرقمي عبر الإنترنت ، مما يجعل بمقدور أي مؤسسة القيام بدورها في بناء مستقبل أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني website.