الرياض: أطلقت شركة التعاونية للتأمين برنامجاً تدريبياً لتطوير القيادات السعودية الطموحة في تأمين الممتلكات والحوادث، حيث تم تدشين البرنامج في فندق كراون بلازا بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022م بحضور الرئيس التنفيذي للتعاونية الأستاذ/ عبدالعزيز البوق وعدد من قيادات الشركة وعملائها.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به التعاونية لتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، ولتمكين استراتيجية التعاونية 2025.

هذا، وقد تم اختيار (24) متدربًا للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المتطور الذي تمتد الدراسة فيه لمدة عامين، وذلك من منسوبي التعاونية وعدد من كبار عملاء الشركة وهم أكواباور، AON للتأمين،IHC، معادن، مارش، نيوم، سار، الخطوط الجوية السعودية، سابك، و STC.

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى القدرات الفنية التأمينية، وتأهيل قيادات سعودية طموحة لشغل مناصب قيادية في الوظائف المهنية ليس فقط في التعاونية بل على مستوى قطاع التأمين بالكامل، فضلاً عن زيادة العائد على الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية ودعم ولائها وجذب المتميزين منها.

ويتضمن البرنامج دراسة عدد من المواد العلمية المتخصصة في التأمين والإدارة والمالية والتشريعية وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي والتحليل الإكتواري، بالإضافة إلى تأهيل المتدربين للحصول على شهادة تأمينية عالمية متقدمة ACII إلى جانب دورات مهنية إدارية والتدريب على رأس العمل والتدريب خارج المملكة والتطوير الذاتي والإداري، بالإضافة إلى إدارة مشروع أو بحث لمشكلة حقيقية أو فكرة جديدة يصل من خلالها المشارك في البرنامج إلى نتائج وحلول فعالة.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث بالتعاونية سلطان الخمشي عن سعادته بتفاعل المواهب السعودية مع برنامج تطوير التعاونية الخاص بالممتلكات والحوادث، وأضاف قائلًا "دأبت التعاونية على إطلاق برامج تطوير المهارات المهنية ليس فقط للموظفين بل أيضًا لكبار العملاء، وهذا البرنامج يعد النسخة الثالثة من برنامج مسار التأمين السريع الذي أطلقت التعاونية نسخته الأولى ( FIT1 ) في عام 2012 ونسخته الثانية ( FIT 2 ) في عام 2016."

وأوضح الخمشي"لا شك أن تخصيص مقاعد لكبار العملاء في هذا البرنامج يساهم في رفع كفائتهم لإدارة محافظ التأمين بمستويات عالية من الثقافة التأمينية بما ينعكس إيجابًا على تعظيم الاستفادة من برامج التأمين خاصةً تأمينات الممتلكات والحوادث."

يذكر أن معدل توطين الوظائف في قطاع التأمين السعودي بلغ 77% حسب تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021 الصادر عن البنك المركزي السعودي، في حين وصلت نسبة السعودة في التعاونية إلى 86%.

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