مسقط، عُمان: أعلنت أوراسكوم للتنمية عن شراكة استراتيجية تجمع بين شركة موريا – المشروع المشترك مع مجموعة عُمران والمطور لمجتمعات حائزة على جوائز مثل جبل السيفة وهوانا صلالة – ومؤسسة إنجاز عُمان، واحدة من أكثر المنظمات غير الربحية تأثيراً في خدمة الشباب في عُمان، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب واستعدادهم لسوق العمل في محافظة ظفار.

تعكس هذه الشراكة التزام أوراسكوم للتنمية على مستوى المنطقة بتمكين المواهب الشابة ودعم بناء مجتمعات مستدامة، وهو توجه يظهر بوضوح في مختلف وجهاتها حول العالم.

ومن خلال هذه الشراكة، استفاد أكثر من 1500 طالب في المؤسسات التعليمية في محافظة ظفار من سلسلة من البرامج التعليمية والتفاعلية، وبدعم من 15 متطوعاً و10 موظفين من شركة موريا، تم تقديم ساعات تعليمية تمركزت حول تعزيز مهارات الثقافة المالية وريادة الأعمال. كما تم تقديم أكثر من 10 برامج، مصممة خصيصاً للمساهمة في سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية وفرص العمل الواقعية، مع تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال.

وتعليقاً على الشراكة، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة موريا، وعضو مجلس الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة إنجاز العرب: "إن تمكين الشباب يشكل محوراً أساسياً لنجاح أوراسكوم للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وبصفتي عضواً في مجلس إدارة إنجاز العرب، يسرني أن أرى هذه الشراكة بين موريا وإنجاز عُمان تجسد كيفية تعاون القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات غير الربحية، لتمكين مجتمعاتنا لتكون أكثر مرونة من خلال تزويد الشباب العربي بالمهارات الأساسية وتشجيع روح ريادة الأعمال. نحن نشارك في تمكين وإعداد قادة الأعمال ورواد المستقبل للمساهمة في النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع الاقتصاد في المنطقة".

من جهته، قال المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا: "نحن فخورون بالتعاون مع إنجاز عُمان لدعم العقول الشابة في محافظة ظفار في رحلتهم نحو أن يصبحوا رواد أعمال وقادة المستقبل، ونحن في موريا نؤمن بأن الاستثمار في تعليم الشباب، هو مفتاح التنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي طويل الأمد".

وقالت خولة الحارثي، الرئيسة التنفيذية لإنجاز عُمان: "جسد دعم موريا دوراً حاسماً في توسيع نطاق تأثيرنا في منطقة ظفار، ومن خلال هذه الشراكة، نساعد الشباب العُماني على اكتشاف إمكاناتهم واكتساب المهارات التي يحتاجونها للإسهام بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد".

تجسد الشراكة مع مؤسسة إنجاز التزام أوراسكوم للتنمية المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتفاعل مع المجتمع، بما في ذلك دعم التعليم وريادة الأعمال وتمكين الشباب. وتمثل هذه المبادرة الطموحة بالنسبة لشركة موريا مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف السلطنة في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وأو ويست، وطابا هايتس، وبيوم،)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوستيكا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7,000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

عن مجموعة عُمران:

تُعتبر مجموعة عُمران الجهة التنفيذية لسلطنة عُمان في مجال تطوير السياحة، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو القطاع السياحي في عُمان. تأسست في عام 2005، وتهدف إلى إنشاء وجهات سياحية ومجتمعات عصرية على مستوى عالمي تعكس التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة للسلطنة. وتُساهم المجموعة في تحقيق رؤية عُمان 2040 من خلال تطوير سياحة مستدامة تدعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين. وتشمل محفظة عُمران المتنوعة إنشاء فنادق ومنتجعات ومجتمعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية سياحية في مختلف أنحاء عُمان، بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.

عن شركة موريا:

تجمع موريا بين الخبرات العالمية والمحلية، وهي شراكة بين أوراسكوم للتنمية، المطور العالمي للمدن المتكاملة بنسبة 70%، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) بنسبة 30%، التي تُعتبر الجهة الحكومية الرائدة لتطوير السياحة في عُمان. تأسست موريا في عام 2006، وحققت أداءً قوياً في قطاع الأعمال باستثمارات تفوق 750 مليون دولار، لتطوير أبرز المجمعات السياحية المتكاملة في عُمان، مع التركيز على إبراز تاريخ السلطنة وتراثها وجمالها الطبيعي. ويُعتبر "بناء المجتمعات، وإثراء الحياة" أولوية موريا في مشاريعها التي تشمل وجهات حائزة على جوائز مثل هوانا صلالة وجبل السيفة.

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