سعادة محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إينيرجي" يقرع جرس التداول إيذاناً بافتتاح السوق بشكل رسمي

تداول أسهم "إن إم دي سي إينيرجي " ينطلق رسمياً بالرمز NMDCENR

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز NMDCENR، والمتخصصة بتقديم خدمات الهندسة، والتوريد، والبناء لمشاريع العملاء البحرية والبرية في قطاع الطاقة، والشركة التابعة لمجموعة "إن إم دي سي"، المدرجة في ذات السوق بالرمز NMDC وتمتلك حصة الأغلبية فيها، عن بدء عمليات تداول أسهمها في سوق أبوظبي العالمي للأوراق المالية بعد إتمام طرحها العام الأولي الذي سجل إقبالاً كبيراً على الاكتتاب تجاوز الأسهم المتاحة بمقدار 31.3 مرة.

وترأس سعادة محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، مراسم قرع جرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، معلناً الافتتاح الرسمي للسوق. وقد حضر الحفل سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إن إم دي سي "، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة كل من مجموعة "إن إم دي سي" وشركة "إن إم دي سي إينيرجي" إضافة إلى نخبة من الضيوف المرموقين الذين شاركوا في الاحتفال بنجاح الطرح العام الأولي للشركة وتحولها إلى شركة مدرجة في السوق المالية.

وتم طرح 1.15 مليار سهم من أسهم شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، أي ما يمثل 23% من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد. وتم تخصيص نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% للمستثمرين من الشركات في نهاية المطاف.

بهذه المناسبة، قال سعادة محمد حمد غانم حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إينيرجي": "يتوّج إدراج شركة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ إنجازاً استثنائياً سيساهم برسم ملامح جديدة كلياً لأعمال الهندسة والتوريد والبناء في أبوظبي وخارجها. ومع دخولنا لهذه المرحلة الجديدة، وبهدف مواكبة التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة، سنواصل تعزيز شراكاتنا مع الجهات المتميزة التي تشاركنا نفس الرؤية الاستراتيجية والطموحات المستقبلية، حيث سنعمل معاً نحو تحقيق إنجازات جديدة ومواصلة مسيرة التميز والنمو."

من جانبه قال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي": "يتوّج اليوم لحظة تاريخية فارقة لشركة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ ومجموعتنا ودولة الإمارات عموماً، ويرسي دعائم متينة لتحقيق إنجازات لافتة أخرى في المستقبل. ويأتي البدء بتداول أسهم الشركة اليوم عقب استقطاب عملية الطرح العام الأولي لحجم اكتتاب لافت بلغ 88 مليار درهم من المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وبالنيابة عن كل فرد في مجموعتنا، أتوجه بجزيل الشكر إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية لمنحنا فرصة كتابة فصل جديد في تاريخ الشركة الحافل بالنجاح، وأشعر بفخر كبير لتحولنا اليوم إلى نموذج يُحتذى في تحويل رؤى وتطلعات إمارة أبوظبي إلى حقيقة ملموسة".

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إينيرجي": "يعكس النجاح الباهر للطرح العام الأولي لشركة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ الثقة الراسخة التي يتمتع بها مجتمع الاستثمار في قدراتنا وأعمالنا. هذا النجاح ليس مجرد مؤشر على الحاضر، بل هو اعتراف بقصة ’إن إم دي سي إينيرجي‘ المميزة، وفهم عميق للقيمة الكبيرة التي قدمناها في الماضي، والتي نواصل تقديمها الآن، والتي سنستمر في تحقيقها في المستقبل، إذ رسخت ’إن إم دي سي إينيرجي‘ بهذه الخطوة مكانتها الحيوية لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة. وأرحب بالمستثمرين في أعمالنا وأثمن مشاركتهم في رحلتنا الطموحة لتحقيق المزيد من النمو، والتي تساهم جليّاً في تحقيق تطلعات وطموحات إمارة أبوظبي".

وعملت الشركة الدولية للأوراق المالية ذ.م.م. كوكيل التوزيع ومستشار الإدراج لشركة "إن إم دي سي إينيرجي"، في حين تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المسؤولية الرئيسة في إدارة واستقبال الطلبات والاستثمارات المتعلقة بالاكتتاب العام، إلى جانب البنوك المتلقية الأخرى، بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وويو بنك ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م. بينما تولت شركة هادف وشركاه تقديم المشورة القانونية والإرشادات المتعلقة بعملية الاكتتاب.

وتقدم "إن إم دي سي إينيرجي"، بما تزخر به من خبرات عالمية غنية، تزيد على 50 عاماً، حلولاً متكاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك خدمات الهندسة والتوريد والبناء. وتتربع مصانع الشركة في أبوظبي على مساحة قدرها 1.3 مليون متر مربع، في حين تعمل على تطوير منشأة تصنيع جديدة ضمن ميناء رأس الخير في المملكة العربية السعودية على مساحة 400 ألف متر مربع. وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ من قبل الشركة، كما في 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم، مع محفظة أعمال دولية تتضمن حضوراً قوياً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والهند وتايوان.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "إن إم دي سي" تحظى بدعم "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نموا في الشرق الأوسط، والتابعة لـ "الشركة العالمية القابضة".

عن شركة "إن إم دي سي اينرجي"

تأسست شركة "إن إم دي سي إينرجي"، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC) في عام 1973. وتقدم الشركة بالتعاون مع شركاتها التابعة خدمات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء (EPC)في قطاع الطاقة للعملاء في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل الشركة بشكل أساسي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند والكويت وتايوان، وقد نفذت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 1200 مشروع. تمتلك الشركة حصة قدرها 33% في شركة برنسيبيا إس أيه بفرنسا و100% في شركة إن بي سي سي إينجينيرنج برايفت ليمتد (نيل) بالهند و80% في شركة أنيوا إينجنيرنج برايفت ليمتد بالهند التي تقدم خدمات الأعمال الهندسية الأساسية، بالإضافة إلى مكاتب للمشتريات والتواصل مع العملاء في إسبانيا وإيطاليا والصين وماليزيا.

تشغل الشركة أربع (4) ساحات تصنيع وهي: ساحة مصفّح وساحة إيكاد 4 وساحة التصنيع النموذجية وساحة تصنيع في المملكة العربية السعودية. وتعتبر ساحة مصفّح من أكبر ساحات التصنيع في منطقة الخليج. وتمتلك الشركة ثماني عشرة (18) سفينة بحرية تتألف من سفن الإنشاءات العائمة القاطرات وبارجات نقل البضائع وبارجات الرفع.

عن مجموعة "إن إم دي سي"

تعد مجموعة "إن إم دي سي" NMDC، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة رائدة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتشتهر المجموعة بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى، وتفخر بتقديم حلول مبتكرة ومرنة ومجدية من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية. تمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي؛ شركة NMDC دريدجينج اند مارين، شركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، شركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، شركة NMDC اينجنيرينج. نلتزم بالتميز ويدفعنا الحس بالمسؤولية، لنقدم مشاريع ذات جودة عالية، مع التقيد والالتزام بأكثر المعايير الدقيقة الناظمة للأعمال، والممارسات بإقرار وشهادة شركائنا الاستراتيجيين على مستوى العالم.

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