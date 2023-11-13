الرياض: يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤتمر "الجودة والقيادة والسعي لتحقيق اللا ضرر"، في 16 نوفمبر الجاري، بمدينة الرياض, وذلك بهدف دعم إجراءات تفعيل مبادئ المنظمات عالية الموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، واستعراض تجربة "التخصصي" في تقديم رعاية صحية خالية من الضرر.

ويسعى المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع اللجنة الدولية المشتركة واللجنة العربية المشتركة، إلى تعزيز مبادئ الموثوقية العالية وكيفية تطبيقها في العمل اليومي للمؤسسات الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب حول سبل تفعيلها، وتقديم منصة لخبراء الرعاية الصحية حول العالم لمناقشة تحديات تطبيق مفهوم المنظمات ذات الموثوقية العالية في قطاع الرعاية الصحية.

ودعا رئيس المؤتمر، ورئيس إدارة الجودة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور هشام العمران، الممارسين الصحيين في جميع الاختصاصات والباحثين إلى حضور المؤتمر والاستفادة من اللقاءات والحوارات وورش العمل المتنوعة.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، تناقش موضوعات مختلفة تتصل بمفهوم المنظمات عالية الموثوقية المستلهمة من تشغيل منشآت قطاع الطاقة الذرية، وعالم الطيران، من بينها تحقيق واستدامة الموثوقية العالية في الرعاية الصحية، وتفعيلها في عمليات التشغيل، كما سيتناول المؤتمر تطبيقات المفهوم على الفرق الطبية وفرق التمريض، ورحلة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث نحو اللا ضرر.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود "التخصصي" لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية التخصصية في بيئة عالية الأمان، وتقديم نموذج رائد في المنطقة لتضمين استراتيجيات الموثوقية العالية في القطاع الصحي، وتعزيز ذلك من خلال توفير التدريب والتوعية بالمفاهيم والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الآمنة للمستفيدين.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

#بياناتشركات

- انتهى -