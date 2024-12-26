الرياض: تُوج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجائزة التميز العالمي في مجال التقنية لعام 2024 لمشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF)، نظير تميزه في تنفيذ مشروع “الطباعة ثلاثية الأبعاد"، الذي أحدث تحولًا جذريًا في تقديم الرعاية الصحية، كما أسهم في تعزيز دقة التشخيص، وتعزيز كفاءة التدخلات الجراحية، وتقليل التكلفة والوقت.

ويوفر مشروع "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، الذي نُفذ وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، نماذج طبية دقيقة ومخصصة تُصنّع داخل المستشفى. ويُسهم هذا المشروع في تسريع التدخلات الطبية، بالإضافة إلى تمكين الأطباء من التخطيط المسبق للجراحات باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد. وقد أدى ذلك إلى رفع معدلات النجاح وتقليص مدة العمليات الجراحية بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن تقليل مدة إقامة المرضى المنومين في المستشفى وخفض المخاطر المحتملة. تسهم هذه العوامل مجتمعة في تحقيق نتائج أكثر دقة وقابلية للتنبؤ، مع تحسين تجربة المرضى بشكل ملحوظ.

ويسعى التخصصي ضمن رؤيته المستقبلية إلى توسيع نطاق خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستكشاف مجالات جديدة يمكن أن تحدث فرقًا في الرعاية الصحية من خلال الاستعاضة عن الأساليب التقليدية بتقنيات رقمية مبتكرة، ما يتماشى مع التزامه بتقديم رعاية صحية تخصصية عالية المستوى وأفضل تجربة للمرضى.

وتهدف جائزة التميز العالمية مجال إدارة المشاريع، إلى تكريم المشاريع المبتكرة التي تحقق تغييرات ملموسة في المؤسسات، وتجربة العملاء، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات، حيث تمنح جائزة فئة "مشروع العام في مجال التقنية" للمشاريع الأكثر ابتكارًا وإبداعًا ونجاحًا في المجالات التقنية، التي تظهر تحولاً في المنظمة وتجربة العملاء.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب براند فاينانس (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

-انتهى-

#بياناتشركات