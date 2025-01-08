المدينة المنورة: حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة على شهادة الآيزو الدولية 41001:2018)) في إدارة المرافق، تتويجاً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتوفير بيئة عمل مثالية.

وتُعد الشهادة معيارًا رائدًا في مجال إدارة المرافق، حيث تقدم إطارًا يساعد المؤسسات على تحسين إدارة الموارد، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان بيئة عمل آمنة وصديقة للبيئة، كما تضمن تحسين تجربة المرضى والزوار عبر توفير خدمات آمنة وصحية، وذلك في إطار حرص المستشفى على راحة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتمتد الآثار الإيجابية للالتزام بالمعايير العالمية إلى ترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية، وذلك عبر تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الأثار السلبية على البيئة، كما توفر المعايير إطارًا قويًا لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي لتطوير المرافق والخدمات المستقبلية، مما يعزز ثقة المرضى والمجتمع في قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية متطورة تحقق أعلى معايير التميز.

ويضم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة 400 سرير، ويقدم خدماته لمجتمع منطقة المدينة المنورة وما حولها في تخصصات طب الأورام للأطفال والبالغين، وطب العيون، وأمراض النساء والولادة، كما حصل على 14 اعتماداً للتدريب في مختلف التخصصات الطبية والتمريض.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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