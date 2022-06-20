شركة محلية في دولة الإمارات تشارك في عدد من المعارض التجارية الدولية دعماً للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: على الرغم من توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً لاتفاقية شراكة عالمية مستدامة تهدف إلى تعزيز استكشاف الفرص المستقبلية، ستبقى تنمية القطاع الصناعي أولوية استراتيجية قصوى في الدولة خلال العقد المقبل دعماً للاقتصاد الوطني.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، والتي تمثل استراتيجية ممتدة على مدار عشر سنوات وتسعى لجعل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، تواصل شركة "البيادر انترناشيونال"، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف لأغراض عديدة بأسلوب مبتكر ومستدام، تولي دورها الفاعل لدعم الإنتاج الصناعي في الدولة وتنويع محفظة منتجاتها.

وفي إطار استراتيجية طويلة الأجل تستهدف دعم هذه المبادرة الوطنية، تفخر شركة "البيادر إنترناشيونال" التي تزاول أعمالها في دولة الإمارات منذ ثلاثين عاماً، بدعم شعار "صنع في الإمارات" ورفعه عالياً حول العالم، والتأكيد على معاييرها الصناعية العالمية، وبصمتها الجلية في ميادين الاستدامة وخبراتها الطويلة في القطاع الصناعي، والتي تأتي مدعومة بالخطط الاستراتيجية التي تطلقها حكومة دولة الإمارات الرشيدة تباعاً، والبنية التحتية المتفوقة التي تتمتع بها الدولة.

وكانت الشركة من العارضين في جناح "دبي للصادرات" في "معرض منظمة مصنعي العلامات التجارية الخاصة" التجاري الدولي، الذي أقيم في مركز معارض راي في العاصمة الهولندية أمستردام يومي 31 مايو و1 يونيو 2022. وبقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي نضال حداد تمكّن وفد "البيادر إنترناشيونال" المشارك في المعرض الذي أقيم تحت رعاية إدارة تنمية أسواق التصدير، من استقطاب اهتمام كبير من تجار التجزئة والموردين الذين تعرفوا بدقة على منتجات الشركة المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل المعرض التجاري المذكور، تحدث جميل حداد، رئيس تطوير الأعمال والاستدامة في شركة "البيادر إنترناشيونال" حول "تسريع طلب الأعمال على حلول التغليف المستدامة عبر الابتكار في المنتجات" خلال "مؤتمر ابتكارات التغليف" في المملكة المتحدة الذي انعقد يومي 25 و26 مايو. وأوضح حداد في حديثه كيف يرتفع الطلب حول العالم على حلول التغليف المستدامة بوتيرة متسارعة، وأكد على أن ارتفاع طلب المستهلكين والشركات على هذه الحلول يمثل مؤشراً إيجابياً للغاية.

ولاشك أن مشاركة الشركات الإماراتية، على غرار "البيادر إنترناشيونال" في المعارض التجارية الدولية يساهم في تعزيز التكامل والتعاون في دعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.

وفي هذا السياق، قال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "البيادر انترناشيونال": "تمثل مسألة دعم طموحات دولة الإمارات والمساهمة في قصة نجاحها حول العالم عبر مشاركتنا في المعارض التجارية الدولية مدعاة فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة لنا. فمنذ عام 1996، نعمل على تصنيع منتجات تلبي أرقى معايير الجودة العالمية. وفي سياق سعينا لحفز وتيرة الطلب على منتجات التغليف المستدامة حول العالم، يتعين علينا إطلاق المزيد من الابتكارات في المنتجات لتوضيح الأنواع المختلفة من المنتجات المستدامة المتوافرة. ولاشك أن العلامات الاستهلاكية لا تساعد في تنمية الطلب، نظراً لكثرتها وهو أمر يسبب حالة من الإرباك. لذلك فإن مواصلة الابتكار في أفضل المنتجات يساهم في إزالة حالة الغموض هذه، ويسعدنا أن نتمكن من تحقيق ذلك وإحاطة الجمهور العالمي بأهمية المنتجات المستدامة ودورها في تحقيق تطلعات العالم المرتبطة بالاستدامة".

ومؤخراً، أطلقت "البيادر إنترناشيونال" أحدث مجموعة من حلول التغليف المستدام والمصنعة من لب قصب السكر. وتندرج هذه المنتجات ضمن استراتيجية الشركة الطموحة والرامية لوضع بصمة جلية في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، من خلال تقليص الانبعاثات والبصمة الكربونية.

وتعتبر شركة "البيادر انترناشيونال" رائدة في استدامة قطاع تغليف المواد الغذائية، ودشنت مؤخراً المنصة الأولى والأكبر من نوعها لألواح الطاقة الشمسية في قطاع منتجات تغليف المواد الغذائية بدولة الإمارات وذلك على سطح مصنعها المتطور في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتغطي منظومة الطاقة الشمسية البالغة استطاعتها 980 كيلو واط مساحة 4 آلاف قدم مربعة وتعتلي سطح المصنع الفريد من نوعه لتولد أكثر من 1.5 جيجا واط من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً.

وتمتلك شركة "البيادر انترناشيونال" اليوم وتشغل 9 منشآت لوجستية و6 مصانع تتجاوز طاقتها الإنتاجية 31 ألف طن سنوياً وتقدم أكثر من 1700 منتج. ومن بين أفضل ممارسات شركة "البيادر انترناشيونال" المستدامة، الحديقة النباتية في جبل علي والتي تضم أكثر من 20 فصيلاً نباتياً وما يزيد على 240 شجرة من الأنواع الأصلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويجري ريها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وتعوض الحديقة انبعاث 2.5 طن من ثنائي أوكسيد الكربون سنوياً.

وستواصل شركة "البيادر انترناشيونال" رحلتها المكللة بالنجاح في إطار التزامها الراسخ برفع شعار "صنع في الإمارات" في مختلف المعارض والفعاليات التجارية العالمية، على غرار هوريكا عمان وقطر للضيافة.

#بياناتشركات

- انتهى -