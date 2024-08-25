مسقط: نظم البنك الوطني العُماني يوم السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤، كرنفال الأطفال السنوي بمقره الرئيسي بالعذيبة، حيث استهدف الكرنفال - الذي ينظمه البنك سنويًّا منذ عام ٢٠١٧ موظفيه وأسرهم وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة.

وتزامنت فعالية هذا العام مع اقتراب العودة إلى المدارس، إذ يسعى البنك الوطني العُماني إلى تعزيز وتطوير مهارات الأطفال والناشئة وتمكينهم من تحقيق نجاحات مختلفة في مسيرتهم الدراسية عبر هذه الخطوة التي اشتملت على ورش العمل التفاعلية والأنشطة الثقافية التي صُممت لجذب اهتمام الأطفال وتشجيعهم على التعلم واكتساب المهارات الحياتية.

وتعد ورشة عمل الروبوتات إحدى أبرز فعاليات الكرنفال، حيث ساهمت هذه الورشة في تعريف الأطفال بخبايا وأسرار عالم التكنولوجيا والابتكار. ويتطلع البنك الوطني العُماني إلى المساهمة في رفد المعرفة المالية في سلطنة عمان من خلال إكساب الأطفال مهارات الإدارة المالية منذ سن مبكرة، حيث سلط الكرنفال الضوء على أهمية تنمية مهارات المسؤولية المالية من خلال أنشطة تفاعلية. وصمم البنك الوطني العُماني هذه المبادرة لتمكين العقول الشابة وتحفيزها على الابتكار، وتنسجم هذه المبادرة مع جهود البنك الوطني العُماني نحو رعاية الجيل القادم من المبتكرين ودعمهم للتطور من خلال تزويدهم بالمعارف والقدرات اللازمين لتحقيق النجاحات.

يشكل كرنفال الأطفال السنوي للبنك الوطني العُماني جزءًا مهمًّا من التزام البنك بالتواصل المستمر مع موظفيه وأسرهم والمجتمع ككل. ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرة حرصه على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة تمكن موظفيه وأطفالهم من التطور والتعلم وتحقيق النجاح.

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