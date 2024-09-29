

مسقط: تقديراً لالتزامه بتحقيق التميز في جميع عملياته، حصد البنك الوطني العُماني جائزة أفضل الشركات أداءً عن فئة ’شركات رأس المال الكبير‘ وذلك ضمن جوائز مجلة عالم الاقتصاد والأعمال السنوية. وأقيم حفل توزيع الجوائز برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، الأمين العام للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وذلك بتاريخ 25 سبتمبر 2024م في فندق شيراتون عُمان.

وفي تعليقه عن الجائزة، قال علي بن مصطفى اللواتي، مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني: "سعداء بالفوز مجددا بجائزة أفضل الشركات أداءً، وذلك ضمن جوائز مجلة عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمرة بتقديم حلول مبتكرة تركز على متطلبات العملاء، وترسي معايير عالية باستمرار في القطاع المالي. ويعزى نجاحنا إلى العمل الجاد والدؤوب لفريقنا، وجهودنا نحو توظيف التحول الرقمي، وبناء علاقات راسخة ومستدامة مع عملائنا. وسنواصل ابتكار طرق جديدة لجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وسلاسة".

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