مسقط: في إطار التزامه المستمر بتلبية المتطلبات المالية لعملائه من مختلف القطاعات، وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع صندوق عمان العقاري "عمان ريت" وذلك في المقر الرئيسي للبنك في العذيبة. ووقع الاتفاقية كلا من الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك، والفاضل مصطفى سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق عمان العقاري وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. ويعد صندوق عُمان العقاري شركة عمانية مختصة في الاستثمار العقاري مدرجة في بورصة مسقط، ويجري إدارتها بواسطة شركة "أف آي إم بارتنرز إي بي سي – مسقط".

وتقضي الاتفاقية بتقديم البنك الوطني العماني تمويلاً إسلاميًّا طويل الأجل بقيمة 30 مليون ريال عماني من خلال نافذته للصيرفة الإسلامية "مزن"، وذلك لدعم العمليات الاستثمارية لصندوق عمان العقاري والمساهمة في تعزيز نموه على جميع الأصعدة.

وحول هذا التعاون قال الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني:" سُعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع صندوق عُمان العقاري والتي تعكس التزامنا بإيجاد شراكات متينة مع المؤسسات المحلية والتي ترتكز على خلق قيمة مضافة للجميع، كما نسعى عبر هذا التعاون إلى تحقيق أهدافنا المشتركة والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية في سلطنة عُمان. ونؤكد بأننا سنواصل تقديم منتجات مصممة بعناية لتلبية احتياجات عملائنا وفتح آفاق جديدة لهم لدعمهم في تحقيق النمو المنشود".

ومن جانبه قال الفاضل مصطفى سلمان:" سُررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني ونافذة مزن للصيرفة الإسلامية إذ ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز السيولة المالية والمرونة التشغيلية والأداء العام للصندوق، كما ستدعم مساعيه في مواصلة توسيع محفظته من خلال الدخول في استثمارات جديدة وتحقيق عوائد مجزية، الأمر الذي سيحفز نمو القطاع العقاري المحلي. وبلا شك ستؤدي هذه الشراكات الإستراتيجية دورا محوريا في تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتعظيم القيمة المحلية المضافة".

وحول ذلك قال الفاضل فارس بو عتمه المدير العام لشركة "أف آي إم بارتنرز إي بي سي – مسقط: "يسعدنا أن نشهد على هذا التعاون البناء بين الجهتين ونتطلع إلى العمل مع فريق البنك الوطني العماني، حيث تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بخطة عمل صندوق الاستثمار العقاري كما ستدعم الصندوق نحو تنويع محفظته وتعزيز سيولته المالية والعوائد لمساهميه. قمنا حتى الآن بتوظيف 25% من التمويل في صفقة الاستحواذ على نستو هايبرماركت الوادي الكبير والتي شكلت إضافة نوعية في محفظة الصندوق، ونعتزم توظيف التمويل المتبقي نحو توسيع تلك المحفظة".

وتجسد هذه الاتفاقية الخبرات الكبيرة للبنك الوطني العماني ومزن للصيرفة الإسلامية في إيجاد حلول تمويل مبتكرة مصممة بناء على احتياجات العملاء ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مدعومة بمنهجية تقييم الائتمان التي يتبعها البنك. علاوة على ذلك، تؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك بدعم الشركات في شتى القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على تقديم خدمات مصرفية ميسرة ومثرية لجميع العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العُماني سعى منذ تأسيسه إلى إيجاد قيمة مضافة وفرص غير مسبوقة لعُمان وأبنائها، وعبر نافذته الإسلامية "مزن" قدم البنك الوطني العماني باستمرار مجموعة شاملة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخدمات شخصية صُممت لتوفير تجربة سلسة للمؤسسات المحلية وتعزيز عوائدها.

ويشار إلى أن محفظة صندوق عمان العقاري تتكون من مجموعة من العقارات المتنوعة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والخدمات اللوجستية والسكنية بقيمة أصول بلغت 56 مليون ريال عماني. وتتم إدارة صندوق عُمان العقاري من شركة شركة "أف آي إم بارتنرز إي بي سي – مسقط"، وهي شركة تابعة لشركة أف آي إم بارتنرز، وتتمتع بخبرة 15 عامًا في إدارة الاستثمار وتدير أصول بقيمة 3 مليارات دولار ولها مكاتب في دبي ومسقط والرياض ولندن.

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