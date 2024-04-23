24 أبريل 2024، مسقط: في إطار جهوده المستمرة لتقديم تجارب مصرفية مميزة لعملائه، يستعد البنك الوطني العماني للكشف عن خدمة دفع مبتكرة جديدة بعد أن أكمل بنجاح اختبارات الجاهزية، حيث سترسي الخدمة معايير جديدة يحتذى بها في قطاع المدفوعات من خلال تقديم حلول دفع ميسرة وفاعلة تمنح العملاء الراحة والأمان.

وفي هذا الصدد، قال طارق عتيق، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العماني:" يُسعدنا الكشف عن هذه الخدمة المبتكرة والتي ستقدم قيمة مضافة نوعية للعملاء وتعيد تشكيل طريقة عمليات الدفع، حيث سيستبدل العملاء طرق الدفع التقليدية بطريقة أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة للدفع وبمجرد ضغطة واحدة على هواتفهم. نحن على ثقة بأن هذه الخدمة ستقدم لعملائنا طريقة أسرع وأكثر ملاءمة لإجراء المعاملات. ترقبونا لمعرفة المزيد من التحديثات حول هذه الخدمة الرائدة."

بينما يتطلع المستهلكين في السلطنة لهدة الخدمة النوعية، يؤكد البنك الوطني العماني مجددا استراتيجيته التي ترتكز على العميل من خلال تقديم بوابة دفع فريدة من نوعها من شأنها أن تحدث تغييرا شاملا في طريقة إدارة العملاء لأموالهم، حيث تجسد هذه الخدمة الجديدة التزام البنك الوطني العماني الثابت بالابتكار وتحقيق رضا العملاء.

وصُممت خدمة الدفع التي ستُطلق قريبا بهدف تبسيط المعاملات المالية، مما يوفر لعملاء البنك الوطني العماني ومزن للصيرفة الإسلامية طريقة سريعة وسهلة وآمنة لإدارة المدفوعات وحفظ البطاقات وكلمات المرور والمزيد. وبضغطة واحدة فقط على الهاتف، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معلومات الدفع الخاصة بهم وتنظيمها بكفاءة عالية، مما يجعل هذه الخدمة الجديدة جزءًا أساسيًا من المعاملات المالية اليومية.

تابعوا مستجدات البنك الوطني العماني لمعرفة المزيد حول موعد الكشف عن هذه الخدمة التي ستستهم في فتح آفاق واسعة للبنك وعملائه، حيث يمكن للعملاء الاستفادة هذه الخدمة الجديدة بسهولة من خلال فتح حساب وطلب البطاقة من خلال تطبيق الخدمة المصرفية للهاتف المحمول للبنك الوطني العماني أو جهاز الخدمة الذاتية.



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