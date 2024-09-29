مسقط: في إطار سعيه المستمر نحو تعزيز الخدمات المصرفية والحلول الرقمية في سلطنة عُمان، وقع البنك الوطني العماني على مذكرة تفاهم مع شركة باي بايت، والتي تعد إحدى أبرز مزودي حلول الدفع الرقمي في سلطنة عُمان. تهدف هذه المذكرة إلى توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة للأفراد والعملاء التجاريين على حد سواء، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز قطاع المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان.

وتعقيباً على هذه المذكرة، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "سعداء بالتعاون مع شركة باي بايت التي تنسجم رؤيتها مع جهودنا المستمرة نحو تحفيز الابتكار وتحقيق التميز في الخدمات الرقمية والقطاع المصرفي".

وأضاف الشكيلي: "يشكل هذا التعاون فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات باي بايت في توفير حلول دفع ميسرة وآمنة وعالية الكفاءة لعملائنا، ومن المؤكد أن تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في سلطنة عُمان من خلال تزويد عملائنا بأفضل الخدمات المالية والرقمية".

وتوفر باي بايت حلولاً شاملة لخدمات الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الفواتير الرقمية، وبوابة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع برمز الاستجابة السريعة، ومنصة الـتسوق، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لباي بايت أو التطبيقات المتوفرة على نظامي أبل وأندوريد.

ويسعى البنك الوطني العماني عبر هذه الشراكة إلى تسخير التقنيات المتطورة والخبرات التي تتمتع بها باي بايت من أجل تقديم تجارب متميزة للعملاء، إذ يأتي هذا التعاون استكمالاً لحرص البنك على توفير حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة.

التزام شركة باي بايت بالابتكار والشفافية والأمان يجعلها شريكًا مميزاً للبنك الوطني العماني، إذ تسعى الشركة إلى تقديم تجربة دفع أكثر سهولة من خلال دعم العملاء وسرعة إنجاز المعاملات. ومع التركيز على التواصل المفتوح والامتثال التنظيمي، تضمن باي بايت أن الحلول التي يتم تطويرها آمنة وموثوقة، مما يوفر راحة البال للتجار والمستهلكين على حد سواء.

ويشار إلى أن البنك الوطني العماني يسعى إلى توظيف التحول الرقمي في خدماته وعملياته، حيث تجسد الشراكة مع باي بايت سعيه الدؤوب لتحقيق هذا الهدف، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز تبني حلول الدفع الرقمية، مما يساهم في تنمية القطاع المالي في السلطنة.

للمزيد من المعلومات حول حلول المدفوعات الرقمية من البنك الوطني العماني يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك www.nbo.om أو التواصل عبر مركز اتصالات البنك الوطني العماني 24770000.

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