مسقط: أعلن البنك الوطني العماني عن ربط حلول الخدمات المصرفية بين الشركات مع أنظمة شركة النفط العمانية للتسويق بهدف تسهيل العمليات المصرفية ودعم جهود التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للشركات. ووقع الاتفاقية، الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والفاضل طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق.

تأتي هذه الخطوة لتساهم في دمج أنظمة شركة النفط العمانية للتسويق مع الحلول المصرفية التي يقدمها البنك الوطني العماني من أجل توظيف الابتكار وتعزيز مكانة الجهتين في تبنّي أحدث التطورات في مجال التقنية المالية في سلطنة عمان. كما تهدف هذه الشراكة إلى خفض مدة المعاملات وضمان سلاستها وإجرائها بشكل سريع وآمن.

ومن جانبه، قال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك: "تمثل هذه الشراكة مع شركة النفط العمانية للتسويق خطوة مهمة في دعم التزامنا تجاه تبني التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للشركات، فمن خلال تمكين إجراء المعاملات السلسة والآمنة والآلية، نساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التقنية المالية في عُمان".

تمّكن هذه الشراكة شركة النفط العمانية للتسويق من معالجة المدفوعات وكشوف الرواتب بسلاسة عبر نظام حماية الأجور، مما يعزز التزامها بالامتثال التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا التعاون حرص شركة النفط العمانية للتسويق على توظيف الابتكار في جميع عملياتها.

ومن جانبه، قال مصعب بن فارس بنجرادي، الرئيس المالي في شركة النفط العمانية للتسويق:" تجسد شراكتنا مع البنك الوطني العماني التزامنا بتوظيف حلول رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة وتلبي احتياجات العملاء. ومن خلال التكامل مع منصة المعاملات التجارية بين الشركات التابعة للبنك الوطني العماني، سنتمكن من مواكبة تطلعات عملائنا من قطاع الأعمال عبر تحسين جودة المعاملات وجعلها أكثر سرعة وأمانًا وكفاءة".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العماني يواصل التزامه بتقديم خدمات مصرفية مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في مختلف القطاعات لمواكبة الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي وتطور قطاع الأعمال في سلطنة عُمان.

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