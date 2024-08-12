القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن إطلاق تطبيق الموبايل البنكي الجديد والذي يمثل تناغم فعال مع عالم الخدمات المصرفية الرقمية المتطور في مصر. يعد هذا الإطلاق تلبيةً لرغبة العملاء المتزايدة في إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة ومرونة من أي مكان وفي أي وقت.

يأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول بنكية مبتكرة تلبي احتياجات العصر الحديث، مما يتماشى مع هوية البنك الجديدة والحيوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمات بنكية رقمية متطورة تسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة العمليات البنكية.

يساهم إطلاق هذا التطبيق في ترسيخ مكانة البنك كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030. يوفر التطبيق للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهل حياتهم اليومية، وتدعم الاقتصاد الرقمي في مصر من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة.

من أبرز المميزات التي يقدمها التطبيق؛ إدارة الحسابات، حيث يتيح التطبيق للعميل إمكانية تصفح جميع حساباته والاطلاع على معاملاته البنكية المختلفة، وإدارة البطاقات، من خلال تمكين العملاء من إدارة بطاقاتهم البنكية بسهولة، بما في ذلك تصفح معاملات البطاقة وإيقاف وتفعيل البطاقات، ودفع مستحقات البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية، حيث يتيح التطبيق إمكانية دفع مستحقاتك بشكل مباشر وسريع، مما يوفر للعملاء الوقت والجهد، ودفع الفواتير والتبرعات، فيوفر التطبيق خدمة دفع الفواتير المختلفة مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى التبرع للجهات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، وخدمة التحويلات، حيث يسمح التطبيق بإجراء التحويلات المالية بسهولة في إطار محدد بشكل يومي يصل إلى ٢مليون جنيه يوميًا، مما يمنحهم مرونة في إدارة أموالهم.

في هذا الإطار، صرح د. أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، "نحن فخورون بإطلاق هذا التطبيق الثوري الذي يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. إننا نؤمن بأن التكنولوجيا الرقمية هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المصرفية، ويسعدنا عملنا المستمر على تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتوفير تجربة بنكية مميزة وآمنة لهم. ومن المتوقع أن يحظى التطبيق الجديد بإقبال كبير من العملاء، نظرًا لما يقدمه من خدمات مميزة ومرونة في إدارة الحسابات البنكية والمعاملات المالية."

الجدير بالذكر أنه تم تصميم التطبيق الجديد بعناية لتقديم تجربة مصرفية سلسة وممتعة، حيث يتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وأيقونات واضحة. كما أنه متوافق مع جميع أنظمة التشغيل الشهيرة.

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