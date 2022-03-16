المنامة، مملكة البحرين: يشارك البنك العربي، أحد أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، في معرض الخليج للعقار المقام في الفترة من 22-24 مارس 2022 في مملكة البحرين.

وسيقوم البنك من خلال جناحه الخاص بعرض الحلول التمويلية الخاصة بالقروض السكنية التي يقدمها لكل من البحرينيين والأجانب، والتي تتضمن العديد من المزايا بما فيها سرعة إنهاء معاملات طلب القرض وتقديم أسعار فائدة تفضيلية، هذا إلى جانب تخصيص فريق مبيعات متخصص لخدمة العملاء، فضلا عن الحصول على البطاقة الائتمانية من البنك العربي مع سعر فائدة تفضيلي. وتصل قيمة القرض الذي يقدمه البنك العربي إلى 400 ألف دينار بحريني مع فترة سداد قد تصل لغاية 25 سنة.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، يقول جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، الجهة المنظمة للمعرض: "يوفر معرض الخليج للعقار حلولا مبتكرة للمستثمرين في القطاع العقاري. ولاشك أن مشاركة البنك العربي تضيف إلى الخيارات المتعددة التي تجعل من حلم امتلاك منزل واقعاً حقيقياً. هذا إلى جانب المزايا الأخرى التي يقدمها البنك سواء من حيث الحصول على البطاقة الائتمانية من البنك العربي أو أسعار فائدة تفضيلية، مما يجعل من الضروري زيارة جناح البنك في المعرض."

تجدر الإشارة إلى أن ديار المحرق وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) ومرفأ البحرين هم الشركاء الاستراتيجيون لمعرض الخليج للعقار، بينما الراعي الماسي شركة نسيج، والراعي الذهبي شركة اليال العقارية، وشريك الأعمال المعمارية المكتب العربي للاستشارات الهندسية. يقام المعرض بالتزامن مع معرض الخليج للبناء، ومعرض إنتريرز لتواصل بذلك هذه المعارض تحقيق النجاح لأكبر وجهة عرض شاملة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقار في منطقة الخليج الشمالية.

الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من المزايا من بينها مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مرنة واسعار فائدة تفضيلية وذلك ضمن خيارات مُيَسَّرة وسرعة في الإجراءات بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.

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نبذة عن شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض:

تملك شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض (HCE) خبرة واسعة في مجال تنظيم المعارض، حيث تولت من قبل تنظيم معرض إعمار العراق، ومعرض الكويت التجاري الدولي، ومعرض دبي البحري. وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين.