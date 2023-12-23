المنامة، البحرين: افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في محافظة المحرّق بموقعه الجديد، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه في البحرين وتوفير خدمات تتميز بأعلى مستوى من المرونة والخصوصية.

ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية لعملاء قطاع التجزئة، مركزاً متخصصاً لعملاء برنامج "إيليت" وموظفين مخصصين لخدمة عملاء برنامج "عربي بريميوم" بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات الصراف الآلي وخدمات إصدار بطاقة الدفع وإصدار كشوفات الحساب ذاتياً وفورياً بمنتهى السهولة والراحة والأمان.

وبهذه المناسبة، قالت الآنسة ناديا التلهوني، مدير منطقة البحرين للبنك العربي:"يأتي افتتاح فرع المحرق في موقعه الجديد في إطار سعي البنك المتواصل لتعزيز شبكته المصرفية ونطاق تواجده في مملكة البحرين والارتقاء بالخدمات المصرفية التي يقدمها وفق أعلى مستويات الجودة والتميز وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية."

من جانبه قال السيد عوده المصري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي البحرين: "يتميز الفرع الجديد بتصميمه العصري وخدماته الرقمية المتكاملة لضمان خدمة عملاء قطاع التجزئة بطريقة أسرع وأكثر فاعلية. حيث سيسهم هذا الفرع من خلال كوادره المؤهلة في تعزيز سبل التواصل مع العملاء وتقديم تجربة مصرفية شاملة ومميزة لهم."

وتجدر الإشارة هنا الى أن الفرع الجديد يقدم كافة الخدمات المصرفية المعتادة مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض العقارية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المباشرة (خدمة عربي اون لاين وتطبيق عربي موبايل وغيرها) على مدار الساعة.

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