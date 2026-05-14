أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق عرض تمويلي جديد مخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من مزايا تمويلية تنافسية لفترة محدودة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز نموه.

ويعدّ هذا العرض المميز، والذي يستهدف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فريداً من نوعه في مصر حيث يتيح للعملاء الاستفادة من مزايا تمويلية مصممة خصيصاً لدعم احتياجاتهم وتتناسب مع متطلباتهم المتنوعة. ويشمل العرض إمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 15 مليون جنيه مصري، مع إعفاء كامل من الفوائد والرسوم الإدارية على 20% من إجمالي قيمة التمويل.

ويعكس هذا العرض حرص البنك العربي على تقديم حلول تمويلية مبتكرة، تواكب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبي تطلعات أصحاب الأعمال الباحثين عن برامج تمويل مميزة لدعم خطط التوسع والتطوير مثل شراء المواد الخام، أو تغطية النفقات الرأسمالية، أو غيرها من المتطلبات، بما يساهم في تعزيز استمرارية الأعمال ودفع عجلة النمو. كما يتميز التمويل بإجراءات مبسطة وسريعة، بما يعكس التزام البنك على توفير تجربة مصرفية متكاملة وسلسة لعملائه.

وفي تعليقه على هذا العرض، قال تامر يحيى، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي - مصر: "يحرص البنك على تقديم حلول وعروض تمويلية مبتكرة ومتطورة تتماشى مع احتياجات بيئة الأعمال المتغيرة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي". وأضاف: "يعكس هذا العرض جهود البنك المستمرة في دعم بيئة الأعمال من خلال تقديم مزايا استثنائية تواكب مصالح عملائنا وتساعدهم على تحقيق أهدافهم وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المحلي، حيث يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين العملاء من تعزيز أعمالهم مما يساهم في نجاحهم واستدامة نموهم على المدى الطويل."

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يُعد من المؤسسات المصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ملتزماً بتعزيز أعمال هذا القطاع الحيوي وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية. ويقدّم البنك باقة شاملة من الخدمات التي تشمل الإقراض لتمويل رأس المال العامل، وإدارة النقد والحسابات، بالإضافة إلى منتجات التمويل التجاري المدعومة بشبكته العالمية وخبرته المتخصصة، فضلاً عن الخدمات المصرفية الرقمية عبر المنصة الإلكترونية للشركات، التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم ومعاملاتهم بسهولة وأمان.

