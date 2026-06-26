أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع. عن الافتتاح الرسمي لأحدث فروعه في دلما مول - أبوظبي، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة التوسع الاستراتيجي للبنك.

حضر حفل الافتتاح سعادة خالد الحريمل عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد، إلى جانب السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك.

يقع الفرع الجديد في دلما مول، إحدى أبرز الوجهات التجارية والحيوية في أبوظبي، مما يعزز حضور البنك العربي المتحد في الإمارة ويدعم استراتيجيته الهادفة إلى توسيع شبكة فروعه في المواقع السكنية والتجارية والحيوية الرئيسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

صُمّم الفرع وفق نموذج يركز على العملاء، حيث يوفّر وصولاً مريحاً إلى مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، مقدّماً تجربة مصرفية سلسة ومخصصة تلبي احتياجات الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات. كما تتيح ساعات العمل الموسّعة مرونة أكبر للعملاء، وتمكنهم من إدارة احتياجاتهم المالية في الأوقات التي تتناسب بشكل أفضل مع التزاماتهم الشخصية والمهنية.

تعليقاً على الافتتاح، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:

"يمثل افتتاح فرعنا الجديد في دلما مول خطوة مهمة أخرى في مسيرة نمو البنك العربي المتحد، ويعكس التزامنا بتعزيز حضورنا في المجتمعات التي نخدمها. ومع استمرار تطور توقعات العملاء، نواصل تركيزنا على تقديم تجارب مصرفية سهلة الوصول وقائمة على العلاقات، تجمع بين الخدمة الشخصية والحلول المصرفية المبتكرة".

وقالت سارة كاظم، رئيسة الخدمات المصرفية للفروع في البنك العربي المتحد:

"يعزز الفرع الجديد قدرتنا على خدمة العملاء في إحدى أبرز المناطق السكنية والتجارية في أبوظبي. ومن خلال الجمع بين الدعم الشخصي، وسهولة الوصول، ومجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، نلتزم بتقديم تجربة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، مع تعزيز ارتباطنا بالمجتمعات التي نتواجد ضمنها".

ويعكس افتتاح فرع دلما مول استمرار استثمار البنك العربي المتحد في تعزيز شبكة فروعه، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين سهولة وصول العملاء إلى خدماته، وتعميق علاقاته معهم، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

نبذة عن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والمستثمرون الدوليون، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa2/P-2/" مستقر" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر".

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