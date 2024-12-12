نجح المشروع في تعويض 20 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يتيح برنامج مساهمة كانون في مشاريع المناخ للشركات تعويض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنشأ أثناء استخدام منتجات كانون من خلال الاستثمار في مشاريع بيئية تحد من انبعاثات ثاني أكسد الكربون في أماكن أخرى

يتم اعتماد مشاريع تعويض الكربون مثل إعادة التحريج من قبل الجهة الخارجية المستقلة الرائدة Gold Standard

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت كانون الشرق الأوسط والبنك العربي المتحد لإطلاق مبادرة لزراعة الأشجار للتعويض عن الأثر البيئي لعمليات الطباعة التي يقوم بها البنك العربي المتحد. وسيتمكن البنك العربي المتحد، من خلال المشاركة في برنامج المشاريع المناخية لدى شركة كانون، من تعويض الانبعاثات الناجمة عن استهلاك مجموعة طابعاته من الحبر والورق والكهرباء، عبر الاستثمار في مشاريع إعادة التحريج المعتمدة. وتمثل هذه المبادرة، التي تتزامن مع النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يشارك فيه البنك العربي المتحد كراعي برونزي، أول تنفيذ لبرنامج تعويض الانبعاثات من قبل كانون في الإمارات العربية المتحدة.

يحسب البرنامج ويعوض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال مشاريع بيئية حاصلة على شهادة المعيار الذهبي. ويغطي التنفيذ الحالي في البنك العربي المتحد مجموعة تضم 90 نظام طباعة يعالج ثلاثة ملايين نسخة مطبوعة. وحقق البنك من خلال هذه المبادرة بالفعل تعويضاً عن 20 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يدل على تأثيره البيئي القابل للقياس.

قال الدكتور عبد الله الطائي، الرئيس التنفيذي للقطاعات التشغيلية في البنك العربي المتحد، تعليقاً على الاتفاقية: "نتطلع في البنك العربي المتحد للتعاون مع شركة كانون وإطلاق أول برنامج شامل للمساهمة في حماية البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع التزامنا بتضمين الاستدامة في جميع عمليات البنك وكل ما نقوم به. ويشكل هذا التعاون شهادةً على التزام البنك العربي المتحد الراسخ بالاستدامة وإيماننا بقوة الجهود الجماعية لدفع عجلة التغيير الهادف".

يواصل البنك العربي المتحد تعزيز التزامه بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال إطار شامل للاستدامة مبني على خمسة ركائز استراتيجية هي: حوكمة الشركات والخدمات المصرفية المسؤولة وتنمية القوى العاملة والأثر الاجتماعي والمحافظة على البيئة. ويعكس هذا الالتزام إيمان البنك العربي المتحد بأن دمج ممارسات حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة هو أمر ضروري لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل. وكشف البنك عن مجموعة من منتجات التمويل المستدام الأخضر، بما يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تغير المناخ قبل موعد مؤتمر COP28 في دبي. ويقدم البرنامج تمويلاً تفضيلياً للمنازل المستدامة أو المركبات الكهربائية والهجينة، مما يمثل خطوة مهمة في رحلة البنك العربي المتحد نحو تعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه قال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت لدى شركة كانون الشرق الأوسط: "تعكس هذه الشراكة المهمة التزامنا الراسخ بالحفاظ على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعمل من خلال توحيد جهودنا مع البنك العربي المتحد على إحداث تحول جذري في ممارسات الأعمال المستدامة التي تجسد فلسفتنا في العيش والعمل من أجل الصالح العام".

يتجاوز نهج كانون إطلاق البرامج البيئية التقليدية ويدمج الاستدامة في كافة جوانب العمليات التجارية. وتستطيع الشركات من خلال التحليل الشامل لدورة حياة المنتج تحديد الفرص المتاحة للحد من الانبعاثات عند مصدرها. ويتيح دمج خدمات الطباعة المُدارة المتطورة إلى جانب حلول سير العمل الرقمية المتطورة لدى الشركات تحسين عملياتها وتقليل أثرها على البيئة.

ويمثل البرنامج تحولاً شاملاً في مجال استدامة الأعمال. وتعمل الشركات المشاركة على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مع تعزيز رحلة التحول الرقمي من خلال استخدام منتجات فعالة ومنخفضة الكربون وحلول ذكية مثل uniFLOW. ويوفر هذا النهج المتطور لرعاية البيئة مخططاً لممارسات الأعمال المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تمتد محفظة تعويضات الكربون التي تقدمها شركة كانون إلى مشاريع في قارات متعددة. ويحقق كل مشروع تأثيراً بيئياً يمكن قياسه، بدءاً من مشاريع تطوير طاقة الرياح المبتكرة في الهند وإندونيسيا إلى برامج مواقد الطهي التحويلية في أوغندا لمكافحة إزالة الغابات. وتمتد المبادرة إلى جهود إعادة التحريج الطموحة وازدهار برامج زراعة الأشجار في ألمانيا وأمريكا الجنوبية وإنجلترا وسويسرا.

تم اعتماد المبادرة من قبل Gold Standard، وهي هيئة التحقق المعترف بها دولياً، بينما توفر Climate Partner مصادقة مستقلة لجميع مشاريع كانون البيئية. ويضمن هذا الاعتماد المزدوج المصداقية في جهود تعويض الانبعاثات والالتزام بمعايير ISO16759:2013 لقياس البصمة الكربونية.

يوضح هذا التعاون بين كانون والبنك العربي المتحد كيف يمكن للشراكات الاستراتيجية أن تقود التغيير الهادف في مكافحة تغيّر المناخ. وتعالج المبادرة المخاوف البيئية المباشرة وتضع أيضاً الأساس لممارسات الأعمال المستدامة التي ستعود بالنفع على الأجيال القادمة.

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