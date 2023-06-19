• الميثاق العالمي للأمم المتحدة هو دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميًا.

• عشرة مبادئ تشمل حقوق الإنسان ، والعمل ، والبيئة ، ومكافحة الفساد ، والمشاركة في الأهداف المجتمعية.

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 19 يونيو 2023 – أعلن البنك السعودي الأول عن انضمامه إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) - وهي منصة قيادية تطوعية لتطوير وتنفيذ واستكشاف الممارسات التجارية المسؤولة.

وهي مبادرة عالمية رئيسية تعمل على تحقيق أعمال أكثر استدامة ومسؤولية جماعية ، وتعتبر أكبر مبادرة استدامة للشركات على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال توني كريبس ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الأول : "نحن فخورون بالانضمام إلى آلاف الشركات على مستوى العالم ، للالتزام بالممارسات التجارية المسؤولة والمشاركة فيها ، ولعب دور حيوي في المبادئ العشرة التي تدعو الأمم المتحدة إلى تبنيها من أجل مستقبل أفضل لنا جميعًا ".

وتشمل المبادئ العشرة لمبادرة الأمم المتحدة، حقوق الإنسان ، والعمل ، والبيئة ، ومكافحة الفساد ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الأهداف المجتمعية. سيلعب الأول دورًا مهمًا في تنفيذ المبادئ العشرة والاستفادة من استراتيجية الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC لدعم أهداف التنمية المستدامة على الحدود العالمية للأمم المتحدة (SDGs).

ويضع البنك السعودي الأول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ( ESG ) من بين المحاور الرئيسية التي تركز عليها استراتيجيته 2025 ، ويركز على تقديم أنشطته وعملياته بمنهجية أكثر استدامة وشمولية للخدمات المصرفية المعتمدة على مبادئ واستراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG.

ويسعى الميثاق العالمي للأمم المتحدة إلى دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميًا والعمل ودعم أهداف الأمم المتحدة والقضايا الواردة في أهداف التنمية المستدامة.

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عن بنك البنك السعودي الأول :

هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه في المملكة إلى ما يقرب من 100 عام، ومنذ ذلك الحين يعتبر شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة.

يقدم البنك السعودي الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.بالإضافة إلى ريادته في مجال الابتكار والرقمنة وتبني معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

يبلغ رأس المال المدفوع للبنك السعودي الأول 20.5 مليار ريال سعودي، ويعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC.

عن UNGC :

تم إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 ، وهو أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم ، مع أكثر من 15000 شركة و 3000 موقع غير تجاري في أكثر من 160 دولة ، وأكثر من 70 شبكة محلية.

للتواصل الإعلامي:

البنك السعودي الأول

مي بن دايل ، رئيس التواصل المؤسسي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

mai.a.bindayel@sab.com

تركي المقباس – كبير مدراء تطوير المحتوى.

turkialmiqbas@sab.com