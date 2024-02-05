الكويت: أعلن البنك التجاري الكويتي "التجاري"، أحد المؤسسات المصرفية والمالية الراسخة في دولة الكويت؛ و"نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نيتهما إبرام شراكة استراتيجية. ومن المقرر أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحفيز جهود البنك المستمرة للتحول الرقمي والابتكار وطرق الدفع بشكل كبير.

وتمثل هذه الشراكة محطة هامة في رحلة التحول الرقمي للبنك التجاري الكويتي، ثاني البنوك الكويتية من حيث التأسيس وأحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الكويت. حيث يستفيد "التجاري" من أحدث التقنيات والخبرات المتوفرة لدى "نتورك إنترناشيونال" في معالجة عمليات الإصدار الشاملة، بما في ذلك إدارة ومكافحة الاحتيال، والترميز، والرقابة على البطاقات، والتأمين ثلاثي الأبعاد، والإصدار الفوري، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، بغرض تزويد عملاء البنك بتجارب رقمية متقدمة ومبتكرة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة قال الشيخ/ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي: «يتمتع البنك التجاري الكويتي بسجل حافل من الابتكار والتميز في العمل المصرفي حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من التجاري تضاهي الخدمات المقدمة من البنوك العالمية، وفي سبيل الاستمرار في تبوء هذه المكانة المرموقة التي وصل إليها البنك والتأكيد على التزام مصرفنا تجاه عملائه تأتي هذه الشراكة مع نتورك إنترناشيونال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين حلول الدفع الرقمية".

ومن جانبه قال عبدالعزيز الزعابي – مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري أنه بالشراكة مع ’نتورك إنترناشيونال‘، نهدف إلى الاستفادة من معرفتهم الكبيرة وخبرتهم العالمية في توفير أحدث حلول خدمات البطاقات والدفع الالكتروني والتي سوف تُمكن مصرفنا، جنبًا إلى جنب مع خبرتنا الطويلة في العمل المصرفي، من مواصلة تقديم خدمات تفوق توقعات العملاء من خلال تعزيز سرعة التنفيذ والتوسع في الأسواق وتقديم خدمات مبتكرة مع المحافظة في نفس الوقت على أفضل مستوى من حماية العملاء.

وبدوره قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": «يشرفنا أن نتعاون مع البنك التجاري، أحد البنوك الرائدة في الكويت. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة للقاعدة المتنامية من عملاء التجاري. وباعتبارنا شريكًا مفضلاً للعديد من المؤسسات مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا حريصون على المساهمة بخبرتنا المعروفة في حلول الدفع الرقمية عبر هذه الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف مير: "يشهد السوق الكويتي تحولات كبيرة، مدفوعًا باعتماد العملاء على طرق الدفع الرقمية بصورة غير مسبوقة، ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو ونطمح للقيام بدورنا وتقديم خبرتنا لدعم رحلة التجاري نحو التميز الرقمي."

وأوضح مير أن خبرة نتورك إنترناشيونال في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، على الصعيدين المحلي والإقليمي، تتوافق تمامًا مع رؤية التجاري. وتمثل هذه الشراكة تقدمًا كبيرًا في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت وتؤكد الالتزام المشترك من جانب البنك التجاري ونتورك إنترناشيونال لتقديم خدمات مالية مبتكرة في المنطقة.

معلومات عن نتورك إنترناشيونال

نتورك إنترناشيونال هي أكبر شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتهدف إلى مساعدة الشركات والاقتصادات على النمو من خلال تسهيل طرق الدفع والتجارة. وتعمل الشركة في أكثر من 50 دولة وتخدم حكومات وبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار وشركات قطاع عام. ويعمل لدى الشركة أكثر من 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية في أسواق الشركة يخدمون أكثر من 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150000 تاجر.

لمحة عامة عن البنك التجاري الكويتي

تأسس البنك التجاري الكويتي في 19 يونيو عام 1960 ويعتبر التجاري ثاني أقدم البنوك الكويتية، ويحرص دائماً إلى توفير أفضل الخدمات المصرفية الرقمية والمتطورة لقاعدة عملائه المتنامية، فضلاً عن القيام بدور متميز في كافة مجالات التمويل والائتمان بدءاً من تمويل الأفراد وحتى تمويل المشاريع العملاقة لمختلف قطاعات النشاط مثل المشاريع الإنشائية ومشاريع الطاقة والبنية التحتية.

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