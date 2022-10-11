دبي: يعد البنك التجاري الدولي، وهو بنك للشركات والأفراد ويقع مقره الرئيسي في دبي، أول بنك في العالم يوظف بشكل فوري عبر منصة الميتافيرس.

ولقد أجرى البنك التجاري الدولي عدة مقابلات عبر منصة الميتافيرس الخاصة به، والذي نتج عنها التوظيف الفوري لأحد المواهب الإماراتية من قبل البنك، حيث يعتبر هذا التعيين عبر الميتافيرس الأول من نوعه على الإطلاق في العالم.

وتعليقا على هذه اللحظة التاريخية، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: " تقوم تكنولوجيا الميتافيرس بخلق أحدث الطرق للتواصل والتعاون مع المجتمع من خلال دمج العوالم المادية والرقمية. ونحن فخورون للغاية بأن نكون أول بنك في العالم يقوم بتعيين أحد الموظفين المرشحين وبشكل فوري من خلال منصة الميتافيرس. إن خطوتنا القوية والفريدة تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية التي تبنتها الدولة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الابتكار".

ومن خلال إطلاق الموقع الافتراضي رسمياً للبنك التجاري الدولي في عالم الميتافيرس، أصبح البنك هو الأول في المنطقة، وأيضاً أحد أوائل البنوك الرائدة التي تبنت تكنولوجيا الميتافيرس الواعدة في العالم. ويقوم البنك باستعراض كيفية استخدام تقنية الميتافيرس خلال معرض جيتكس غلوبال هذا الأسبوع، وأظهر أيضاً الإمكانات الواسعة للتقنيات الواعدة من خلال منح الزائرين الفرصة لاستكشاف واستخدام تقنية الميتافيرس بأنفسهم.

إن التوظيف الفوري للمرشحين المتقدمين عبر منصة الميتافيرس يمثل علامة فارقة ومهمة للبنك التجاري الدولي، ويسلط الضوء على تقنيات الميتافيرس الخاصة به، والتي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الرقمي واستخدام أحدث التقنيات لخدمة عملائنا وموظفينا بشكل أفضل.

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نبذة عن البنك التجاري الدولي:

البنك التجاري الدولي هو أحد أبرز المصارف الإماراتية المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية من الخدمات المصرفية الإسلامية. تأسس البنك عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي.

البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” للإصدارات طويلة الأجل و"F2 " للإصدارات قصيرة الأجل من وكالة "فیتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

ويوفر البنك التجاري الدولي لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

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توفيق عثمان Toufik.osman@cbi.ae