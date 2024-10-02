ستوفر المنصة خدمة النافذة الواحدة لشركات ومستثمري اقتصادية السويس

تساهم المنصة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وخلق المزيد من فرص العمل

القاهرة – أعلن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)" توقيعه عقداً مع "شركة ترانسفورا" الرائدة في مجال أتمتة العمليات التجارية والتابعة لشركة أجيليتي الكويتية، وذلك لتطوير منصة رقمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة ببيئة الأعمال والاستثمار في اقتصادية السويس.

وبموجب بنود العقد، سيقوم "البنك الأوروبي" بتمويل عملية تطوير وتشغيل المنصة الرقمية لصالح "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" طوال مدة العقد، وستوفّر المنصة خدمة النافذة الواحدة للشركات والمستثمرين في المنطقة الاقتصادية بما في ذلك خدمات إدارة استفسارات المستثمرين المحتملين، وإدارة وثائق المستثمرين الرئيسيين، كما توفّر إمكانية إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة عملية طرح أكثر من 60 خدمة إلكترونية سيتم تقديمها للمستثمرين المحتملين والحاليين.

"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" هو منظمة تنموية متعددة الأطراف تعمل على تشجيع تنمية القطاع الخاص والمبادرات الريادية في 36 دولة عبر ثلاث قارات. هذا التعاون مع "شركة ترانسفورا" يعزز جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحويل اقتصادية السويس إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفّر شركة أجيليتي للمناطق الاقتصادية الربط الرقمي بين كل من سلطات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسؤولي الجمارك والجهات التنظيمية مع المستثمرين وشركات النقل ومقدمي الخدمات اللوجستية وشركات الشحن والشركات التي لديها عمليات تصنيع وتجميع وتجهيز في المنطقة.

ومن جهته قال السيد/ خالد حمزة، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - فرع مصر: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع شركة أجيليتي لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في رحلتها نحو التحول الرقمي، ويساهم هذا التعاون في دعم المناخ الاستثماري وترسيخ المقومات التنافسية لاقتصادية السويس ودولة مصر على حد سواء، كما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي وخلق المزيد من فرص العمل."

كما صرح رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد وليد جمال الدين قائلاً: "نحن حريصون على تعزيز الشراكات والتعاون مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، "وشركة أجيليتي"، "وشركة ترانسفورا"، وجميع الأطراف المعنية لضمان خلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشاريع المستهدفة. وينطبق هذا بشكل خاص على عمليات رقمنة جميع خدمات المستثمرين والخدمات اللوجستية. وهي تساهم في تعزيز فعالية فلسفة التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والتي تتبناها "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وخاصة خدمة النافذة الواحدة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من قدرات "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وخلق بيئة عمل مواتية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة. هذا التعاون سيمكننا من رفع المعايير وتحسين جمع البيانات وتعزيز هيكلنا العام."

وفي نفس السياق، قال السيد/ وليد خوري نائب رئيس إدارة المشاريع الإستراتيجية في شركة أجيليتي والرئيس التنفيذي لـ "شركة ترانسفورا": "تكمن ميزة منصة ترانسفورا في أنها منصة رقمية مؤسسية منخفضة الأكواد، تدمج بين الأنظمة السحابية والأنظمة الموجودة محلياً سواء كانت بسيطة أو معقدة، فضلاً عن أنها سهلة الاستخدام والتعديل والتخصيص لجميع أصحاب المصلحة، كما إنها متاحة عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة."

بالإضافة إلى ملكيتها لـ "شركة ترانسفورا"، "شركة أجيليتي" هي المشغلّة والمالكة لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية، وتتمتع باستثمارات كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصر. ومنذ عام 2022، أصبحت "شركة أجيليتي للمناطق الاقتصادية"، التابعة لأجيليتي، شريك التحديث والتطوير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للمنطقة الاقتصادية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية وغيرها من الخدمات، وقد أنشأت مراكز جمركية ومراكز للخدمات اللوجستية في المنطقة، كما تعمل على أتمتة وتكامل العمليات والإجراءات الجمركية للدوائر الجمركية والجهات الحكومية الأخرى.

بدوره قال السيد/ وائل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمناطق الاقتصادية: "تحتل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً استراتيجياً عند متلقى طرق التجارة العالمية، وسيساهم توظيف منصة ترانسفورا في رفع كفاءة الخدمات بما يدعم تطوير اقتصادية السويس السريع كمركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، وبوابة صناعية تربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن تعزيز النظرة المستقبلية للشركات المستثمرة في المنطقة بوصفها محركاً مستقبلياً للصناعة والتجارة."

من ناحية أخرى، تعد كلٌ من شركة أجيليتي وشركة حسن علام القابضة، ومقرها مصر، شركاء في مشروع مجمع "ينمو إيست اللوجستي"، وهو عبارة عن منشأة عالمية المستوى للتخزين والتجارة الإلكترونية والصناعات الخفيفة في القاهرة.

وبالإضافة إلى مشروع ترانسفورا، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمويل والقروض والدعم لمشروعات تنموية أخرى في مصر، تشمل مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال للمرأة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن ترانسفورا

تساعد شركة ترانسفورا المؤسسات على رقمنة عملياتها التجارية وأتمتتها، وتحسين سير العمل، ودمج قواعد البيانات والأنظمة، وإنشاء التحليلات لتحسين عملية صنع القرار. ترانسفورا شركة تابعة لأجيليتي جلوبال، المالك والمشغل للعديد من الشركات والمستثمر طويل الأجل في الشركات العالمية والإقليمية. يقع مقر أجيليتي جلوبال في أبو ظبي – الامارات العربية المتحدة، وهي شركة مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة transfora.com

نبذة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة تمتد على مساحة 455 كم2 وتديرها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وهي هيئة مستقلة ذات صلاحيات تنفيذية و تنظيمية. تتمتع الهيئة بصلاحيات الموافقة على القرارات، واقتراح الحوافز الإضافية، فضلاً عن الصلاحيات المطلقة للإشراف على جميع مجالات التشغيل، والتوظيف، والتمويل، والتحكم بالميزانيات، وتطوير الشراكات، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتي تعتبر حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية. وهي مكونة من 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 موانئ بحرية مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى.

نبذة عن البنك الأوربي للإعمار والتنمية (EBRD)

هو بنك متعدد الأطراف يعزز تنمية القطاع الخاص ومبادرة ريادة الأعمال في 36 اقتصاداً عبر ثلاث قارات. وتعود ملكية البنك إلى 73 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. وتهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جعل الاقتصادات في مناطقه قادرة على المنافسة وشاملة للجميع وجيدة التحكيم ومستدامة ومرنة ومتكاملة.

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