مسقط: سعياً لتحقيق طموح عملائه في الحصول على سكن كريم يوفر لهم الراحة والأمان ويضمن مستقبل عائلاتهم، أعلن البنك الأهلي عن توقيع اتفاقية مع شركة الادراك للتجارة والمقاولات؛ تهدف الى تقديم قروض سكنية ميسرة للعملاء الراغبين بامتلاك وحدات عقارية ضمن مشروع حي النسيم بولاية بركاء. صُنف هذا المشروع على انه "واحة حضارية" متكاملة وهو أحد مشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للأحياء السكنية المتكاملة والميسرة.

وقع الاتفاقية بالنيابة عن البنك الأهلي الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام، رئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي، ومن جانب شركة الادراك للتجارة والمقاولات الفاضل جوزيف ثامبان – المدير العام للقسم التجاري والفاضل محمود بن مسعود الغافري - المدير الإداري ومدير الموارد البشرية ، وذلك خلال حفل توقيع رسمي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

في أعقاب مراسم التوقيع أكد الفاضل منير البلوشي على أهمية الاتفاقية الموقعة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية قائلاً: "تعد هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام البنك بدعم مختلف المبادرات الوطنية بالشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، والتي تسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي كركيزة أساسية، وباعتبار أن (الانسان والمجتمع) من أهم الأولويات الوطنية التي ركزت عليها الرؤية".

وأضاف البلوشي" إنه لشرف كبير لنا في البنك الأهلي أن نشارك في دعم هذا المشروع الوطني المهم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على حرصنا في مواصلة دعم تحقيق متطلبات المرحلة القادمة، ونأمل من خلال مشروع حي النسيم في بركاء بالشراكة مع شركة الادراك أن نساهم في إنجاح هذا المشروع ودعم أهدافه الوطنية الطموحة للمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي الذي يطمح له المواطن العُماني من خلال توفير وحدات سكن ملائمة".

من جانبها صرحت مزنة بنت سليمان البوسعيدية، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة الادراك: "سعداء بشراكتنا مع البنك الأهلي والذي يعد مؤسسة مصرفية رائدة لتوفير التسهيلات التمويلية الميسرة للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذا المشروع، حيث نركز في شركة الادراك على توفير حلول عقارية راقية ومتطورة مع مرافق داخلية متكاملة، وهي فرصة مثالية لعملاء البنك الراغبين في الاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع. من بناء وحدات سكنية تعكس نمط الحياة العصرية، بالإضافة إلى مرافق بمعايير ومواصفات عالمية، كما سيتمتع ملاك منازل هذه "الواحة الحضرية" بالراحة والأمان بسبب موقعه الحيوي في ولاية بركاء بمنطقة قريبة من الشاطئ ونابضة بالحياة".

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق حلم امتلاك المنزل لعملاء البنك الأهلي، عبر توفير وحدات سكنية بمواصفات عالمية في حي النسيم. يقدم البنك قرضًا سكنياً بمعدل فائدة تنافسية تبدأ من 4.5% سنوياً، لتوفير بدائل سكنية متنوعة للمواطنين المستحقين لأراضٍ سكنية. وتعكس الاتفاقية الجهود التي يبذلها البنك لتقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية مبتكرة تراعي مختلف الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والمشاريع التنموية.

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