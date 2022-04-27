مسقط- انطلاقا من قيم المشاركة والعطاء التي تتجلى في شهر رمضان المبارك، أطلق البنك الأهلي مجموعة من المبادرات تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية، يهدف من خلالها إلى تقديم مستلزمات رمضانية لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف الولايات التي تقع فيها فروع البنك.

وكجزء من المبادرة، قام البنك بتوزيع صناديق تحتوي على مستلزمات رمضانية، منها مواد غذائية أساسية، إضافة إلى كسوة العيد على عدد من الأسر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والفرق الخيرية المحلية وبمشاركة أعضاء فريق الأهلي يهتم من موظفي البنك المتطوعين الذين ساهمو بدور فاعل في توزيع الصناديق من أجل نشر قيم المشاركة والعطاء في الشهر الفضيل.

إضافة إلى ذلك، واصل فريق الأهلي يهتم، مسيرته الخيرية من خلال تنظيم زيارة خاصة إلى جناح الأورام في المستشفى السلطاني قبل حلول عيد الفطر بهدف نشر البهجة بين المرضى من الأطفال والبالغين، من خلال تقديم تهاني العيد الطيبة والهدايا الرمزية لهم لتعكس معاني الفرحة بهذه المناسبة.

وفي تعليقها حول التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، قالت جمانة الهاشمية، نائب رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي في البنك الأهلي: "تأتي هذه الحملة الرمضانية كجزء من جهودنا المتواصلة تجاه مسؤوليتنا الاجتماعية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية متطلبات أفراد المجتمع وتوفير احتياجاتهم اللازمة في الوقت المناسب. نحن نحرص في البنك الأهلي وباستمرار على احتضان القضايا التي تعكس قيمنا المؤسسية، وتؤكد مبادرة "الأهلي يهتم" التزامنا بتعزيز مساهمتنا الفاعلة والاستثمار في مبادرات مجتمعية هادفة".

وأضافت جمانة الهاشمية: "كمؤسسة مصرفية راسخة في السلطنة لا تنطوي مهمتنا الأساسية على توفير منتجات وخدمات متميزة تساعد العملاء على إدارة محفظتهم المالية بشكل أفضل وحسب، بل نهتم أيضا بالوصول إلى الأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة، سواء كان ذلك على هيئة مبادرة أو دعم مالي. كما أن موظفي البنك الأهلي يعملون بكل تفاني كفريق واحد ويولون أهمية كبيرة للوفاء بأهداف مسؤوليتنا الاجتماعية".

لقد ساهمت مبادرات "الأهلي يهتم" التابعة للبنك الأهلي بدور فاعل في تنظيم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج لدعم المشاريع والمبادرات الوطنية متمثلا في فريق الأهلي يهتم. وعلى مدى السنوات الماضية، قدم البنك الدعم لمختلف الجمعيات الخيرية عبر توفير مساهمات مالية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ومن المتوقع أن تعزز هذه المبادرة الرمضانية، التي تشمل توفير

المنتجات الأساسية من المؤن الغذائية، والزيارة إلى المستشفى السلطاني، مساعي البنك المستمرة نحو تنمية المجتمع الذي يعمل فيه.

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