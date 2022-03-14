مسقط- مواصلا جهوده الرامية إلى توطيد علاقاته مع عملائه وتعزيز تجربتهم المصرفية، أطلق البنك الأهلي برنامج "خدمة العملاء المتميزة" لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين المرشحين من شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء السلطنة، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من البرنامج التدريبي أثناء العمل بمشاركة 100 موظف من البنك الأهلي والأهلي الإسلامي.

يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بالمفاهيم المرتبطة بخدمة العملاء المتميزة، وتعزيز مهارات التواصل والذكاء الاجتماعي بين الموظفين. كما يتطلع البرنامج إلى تطوير مهارات حل المشكلات وتعزيز الابتكار، لرفع مستوى رضا العملاء. ومن المقرر أن يشارك موظفو البنك في ورش عمل تركز على تطوير مهارات الموظفين في خدمة العملاء وآليات تقديم المساعدة والتقنيات المناسبة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم مع تسليط الضوء على رؤية البرنامج وسياساته وأهم الممارسات التي تندرج ضمن ذلك، فضلا عن استعراض طرق استعادة العملاء والتميز في خدمتهم مع الالتزام بالتطوير المستمر.

وفي هذا الصدد، قالت رقية اللواتية، رئيسة إدارة التغيير في البنك الأهلي: "نواصل في البنك الأهلي الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تساعد على تحسين مهارات وقدرات كوادرنا البشرية، باعتبارهم عنصر أساسي وسفراء مؤثرين في مسيرة نجاح البنك. ونسعى من خلال برنامج "خدمة العملاء المتميزة" إلى تعزيز علاقات البنك مع مختلف الفئات من عملائه بشكل أكبر، وتوظيف الأدوات والتقنيات المناسبة لإدارة التواصل مع العملاء الحاليين والعملاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلتنا، وذلك من خلال تحليل احتياجاتهم، والوصول إلى فهم أعمق لسلوكيات العملاء المستهدفين وبالتالي اتخاذ القرارات الهادفة والاستجابة لأي متطلبات بشكل سريع وأكثر فاعليَة. علاوة على ذلك، يطمح البنك من خلال البرنامج إلى وضع معايير ذات مستوى أعلى لخدمة العملاء. نحن نؤمن أن المبادرات المرتبطة بتعزيز مهارات الموظفين تعد ذات أهمية كبيرة لهم وللبنك على حد سواء".

وأكدت اللواتية: "سيتمكن موظفينا المشاركين في هذا البرنامج من تطبيق الأدوات والتقنيات التي ستساعدهم في إدارة العملاء بأسلوب احترافي، وتوطيد علاقاتهم مع فئات العملاء المختلفة، سواء الأفراد أو الشركات أو غيرهم، والحفاظ عليهم لكسب ثقتهم الدائمة، مما سيعزز بدوره من مستوى رضاهم عن الخدمة".

يسعى البنك الأهلي إلى توفير بيئة عمل جاذبة، تعزز من إنتماء الموظف وتعينه على التطوير، سواء من خلال توفير برامج للتطوير المهني، أو من خلال وجود قيادات محفزة. حيث يحرص البنك على تشجيع التفكير الإبداعي وتمكين الموظفين، وتطوير قدراتهم القيادية مما يتيح لهم سرعة التطور الوظيفي في المستقبل، وذلك لضمان تحقيق رؤية وأهداف البنك في خلق قدرات وطنية قادرة على قيادة عملياته نحو النمو والتطوير. وقد تمكن البنك الأهلي منذ تأسيسه من تقديم حلول مصرفية شاملة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء. ولا يزال البنك رائدا وسباقا في اسهاماته لتعزيز مسيرة التنمية في البلاد بما يواكب أهداف رؤية عمان 2040.

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