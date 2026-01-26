مسقط: مؤكداً دوره الراسخ في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وقّع البنك الأهلي اتفاقية تمويل مع خليج مسقط لتطوير مشروع سكني فاخر بمسمى "لوما ريزيدنسز". وتعكس هذه الاتفاقية تركيز البنك المستمر على الشراكة مع المشاريع التي تتمتع بأسس قوية، وتنفيذ منضبط، ومتوافقه مع الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040.

وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت زاليا البلوشي، مدير عام - رئيس الخدمات المصرفية للشركات: "ينظر البنك الأهلي إلى تمويل الشركات كأداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المستدام. ومن خلال دعم المشاريع التنموية مثل“لوما ريزيدنسز”، نسعى إلى تمكين المشاريع التي تسهم في تعزيز الثقة في السوق العماني، وتشجع ممارسات التطوير المسؤول، وتدعم النمو المتدرج للمشهد الحضري في سلطنة عُمان. ويأتي ذلك انسجامًا مع جهود السلطنة التنموية التي ترتكز على تحقيق قيمة مستدامة وجودة تنفيذ ترقى للطموحات الوطنية".

تتضمن الاتفاقية تمويلاً لإنشاء وحدات سكنية ضمن مجمّعات السياحة المتكاملة في مشروع "لوما ريزيدنسز"، في خطوة تعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها البنك الأهلي في تمويل مجموعة واسعة من المشاريع التطويرية الوطنية، من خلال شراكاته الفاعلة مع القطاعين العام والخاص. ويجسّد هذا النوع من الاتفاقيات مواءمة جهود البنك مع الأولويات الوطنية لتنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي، إلى جانب التزامه بتقديم حلول تمويلية نوعية تستجيب للمتطلبات المتجددة، وبناء شراكات مدروسة تؤدي دورًا محوريًا في تمكين هيكلة وتنفيذ المشاريع المعقّدة ضمن إطار مستقر وحوكمة متينة.

يُنفَّذ مشروع "لوما ريزيدنسز" ضمن مشروع خليج مسقط، والذي يبرز كنموذج متقدّم للتطوير السكني المتكامل ودعم الوجهات السياحية في السلطنة. ويجسّد المشروع امتدادًا لنهج التطوير المرحلي الذي يتبناه خليج مسقط، ويسهم في تعزيز بيئات حضرية عالية الجودة تُولّد نشاطًا اقتصاديًا عبر مختلف القطاعات.

ومن منظور مصرفي، تتطلب المشاريع بهذا الحجم هياكل تمويل مدروسة بعناية، مدعومة بأطر حوكمة قوية، ومستندة إلى تقييم واضح لأسس المشروع. وفي هذا السياق، يقدّم البنك الأهلي حلولًا تمويلية واستشارية لعملائه من الشركات والمؤسسات، بما يتيح تنفيذ مشاريع مثل "لوما ريزيدنسز" بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والبيئية المعاصرة، وبما يسهم بصورة إيجابية في النسيج الحضري الأوسع.

وباعتباره مؤسسة مصرفية تتبنى نظرة استشرافية، يواصل البنك الأهلي تركيزه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المطورين والجهات المؤسسية في المشاريع التي تُسهم بصورة ملموسة في أجندة التنمية الوطنية. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية في تنفيذ المبادرات الطموحة، يضطلع البنك بدور داعم في تمكين مشاريع مدروسة تتوافق مع الأولويات الوطنية وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان.

