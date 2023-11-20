مسقط: تقديراً لدور موظفات البنك الأهلي في نموه ، استضاف البنك سلسلة من الفعاليات خلال شهر أكتوبر، لتسليط الضوء على إنجازات المرأة البارزة في بيئة العمل.

يوفر البنك الأهلي بيئة عمل داعمة ومحفزة للموظفين بشكل عام والنساء منهن على وجه التحديد، فيما تتسم بيئة العمل داخل البنك بالإيجابية والتفاعل، ويحرص على توفير الدعم والتمكين لكلا الجنسين على حد سواء. وعلى ضوء ذلك نظم البنك خلال شهر أكتوبر عدد من الورش التفاعلية لموظفاته، تناولت عدد من المواضيع المهمة مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وتم تسليط الضوء على قصص نجاح الموظفات وإنجازاتهن مع الزميلات في البنك ضمن فعالية خاصة بيوم المرأة العُمانية، كما أقيمت ندوة خاصة للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.

وفي هذا الشأن، أشادت جُمانة الهاشمية، رئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي، على تفاني موظفات البنك وإنجازاتهن المتميزة قائلةً، "يدعم البنك الأهلي موظفيه باستمرار، ويحثهم للسعي نحو تحقيق المزيد من النجاح، وتلعب الموظفات في البنك الأهلي دوراً محورياً في تعزيز مكانة البنك الراسخة في السوق المحلي. وبدورنا نسعى للحفاظ على بيئة عمل محفزة وداعمة تعزز قيم الولاء والانتماء لدى الموظفات في البنك الأهلي."

أحد الجوانب البارزة التي تؤكد على التزام البنك الأهلي بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل؛ هو تقلد العديد من النساء المناصب القيادية، حيث تسهم النساء بشكل فعال في صنع القرارات الاستراتيجية، ويلعبن أدوارًا محورية في دفع عجلة نجاح البنك. وقد ساهمن من خلال أداورهن القيادية وخبرتهن الواسعة في تعزيز مكانة البنك الأهلي، ليكون في صدارة المؤسسات المصرفية الرائدة في قطاع الأعمال العُماني شديد التنافسية.

يسلط البنك الأهلي الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في بيئة العمل، مؤكداً على تحقيقهن العديد من الإنجازات البارزة، من خلال عملهن الجاد وعزيمتهن لتعزيز مكانة البنك الواعدة. وهنا يأتي دور البنك في دعمهن على كل الأصعدة مما يسهم في التنمية الشاملة للمجتمع ككل.

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