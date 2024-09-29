مسقط: تم تكريم البنك الأهلي عن أدائه المتميز ضمن حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد لعام 2024م الذي أقيم مؤخرًا. وعليه نال البنك الأهلي جائزتين، الأولى بعنوان " التميز في الخدمات المصرفية للشركات والحلول المبتكرة" والثانية بعنوان "أفضل شركة أداءً – ضمن فئة رأس المال الكبير" - محققاً بذلك انجازين مميزين بمسيرة نجاحه الحافلة بالنمو.

تعد جوائز عالم الاقتصاد معياراً للتميز في قطاعي المال والأعمال، ويأتي هذا التكريم بمثابة شهادة على تفاني البنك الأهلي في تقديم خدمات مصرفية متميزة، بما يعزز نموه المستدام، ويساهم بشكل إيجابي في القطاع المصرفي. هذا وتسلط الجوائز الضوء على التميز في الأداء التشغيلي والقيادة التحولية التي يتمتع بها البنك الأهلي في السوق المحلي، وتعكس التزامه بالتميز في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية.

وساهم أداء البنك الثابت وحلوله المالية المبتكرة وتفانيه في تلبية احتياجات العملاء المصرفية بشكل كبير في كونه شريكاً موثوق به للأفراد والشركات على حد سواء. كما تعزز عروضه المصرفية المتنوعة مكانته الاستراتيجية في القطاع المصرفي. رسخ البنك الأهلي مكانته كواحد من البنوك الرائدة في السلطنة ضمن فئة الشركات، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة حسب الطلب، مما جعله يكسب ثقة وولاء الشركات والمؤسسات الضخمة.

تعزز جائزتي "التميز في الخدمات المصرفية للشركات والحلول المبتكرة" و "أفضل شركة أداءً – ضمن فئة رأس المال الكبير" مكانة البنك الأهلي الراسخة، وتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة الاقتصاد في السلطنة، كما تؤكد على قدرة البنك في تطوير عروضه الرقمية ومحفظة منتجاته المبتكرة وخدماته المتنوعة التي تقدم تجربة مصرفية استثنائية لجميع العملاء.

يواصل البنك الأهلي تحقيق نجاحاته من خلال نهجه الثابت والتفاني في خدمة عملائه، وحلوله المصرفية المبتكرة، وفريقه المحترف. حيث يوفر حلولاً متميزة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، بالإضافة إلى خدمات رقمية مخصصة تتيح لهم الوصول بسهولة وسلاسة إلى محفظة منتجاته وخدماته الواسعة. هذه الإنجازات هي ثمرة رؤيته الاستراتيجية، وابتكاره في الخدمات الرقمية، وتركيزه المستمر على تلبية احتياجات العملاء، مما يعزز مكانته كشريك في التميز.

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