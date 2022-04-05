مسقط- فاز البنك الأهلي بجائزة "أفضل علامة تجارية عمانية" من فئة الخدمات المصرفية، خلال حفل مرموق تم تنظيمه مؤخرا في قصر البستان – فندق ريتز كارلتون من قبل مجلة عالم الاقتصاد، المجلة العربية الرائدة محليا في مجال الأعمال والتي تقع تحت مظلة شركة المتحدة لخدمة وسائل الإعلام.

تمثل هذه الجائزة إنجازا آخر في مسيرة البنك الأهلي الحافلة بالانجازات المتميزة ومكانته الراسخة كأحد أسرع البنوك نموا في السلطنة.

ووفقا للمعايير المحددة، تم اختيار العلامات التجارية الفائزة بهذه الجائزة المرموقة بناء على استطلاع أجرته مجلة عالم الاقتصاد، بالشراكة مع مكتب البحوث العربية، لدراسة وتقييم أفضل العلامات التجارية في السلطنة. وركز الاستطلاع على أعلى نسبة تمثل ذكر العلامة التجارية بين المستهلكين، مما يسهم في تسليط الضوء على أبرز العلامات التجارية المحلية التي تفخر بها البلاد. وخلال الحفل المسائي تم تكريم مجموعة من أقوى العلامات التجارية العُمانية، الموثوق بها والمفضلة لدى المستهلكين في مختلف القطاعات.

وفي معرض شكرها للمنظمين على هذا التكريم وتعبيرها عن سعادتها بالفوز بالجائزة المرموقة، قالت زاليا البلوشية، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات الكبرى والمتوسطة في البنك الأهلي: "تعتبر هذه الجائزة في غاية الأهمية لأعضاء أسرة البنك الأهلي، حيث أنها تعكس جهودنا المشتركة لتعزيز إمكانيات البنك ودفع عجلة نموه لدعم أهداف رؤية عمان 2040. وتؤكد هذه الجائزة على سعينا المستمر للموازنة بين استراتيجيات أهداف النمو لدينا والتزامنا بمسؤوليتنا تجاه المجتمع. لقد أثبت نهجنا المتمحور حول التميز في خدمة العملاء في كافة الأعمال التجارية أنه عامل أساسي للنجاح في جميع مجالات أنشطتنا. بدورنا، سنواصل تطوير وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لكافة فئات عملائنا".

وأضافت: "نحن نفخر في البنك الاهلي باختيارنا كأقوى علامة تجارية من فئة الخدمات المصرفية، كما يعد هذا الانجاز كدافع لالتزامنا بمواصلة مسيرتنا المرموقة داخل السلطنة وسعينا نحو تحقيق اعلى معايير الجودة لعملائنا".

كما أقيم حفل التكريم تحت رعاية صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاع الخاص في سلطنة عُمان. حيث جرى تكريم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة محليا في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي، مما ساهم في إرساء معايير جديدة لتطوير بيئة الأعمال.

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