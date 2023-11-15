مسقط: في إطار مبادراته تجاه المسؤولية الاجتماعية، وقع البنك الأهلي مذكرة تفاهم مع فريق "سوا نبني" الخيري، وتهدف هذه المبادرة إلى ترميم وتأثيث عدد من المنازل المتضررة للأسر المعسرة في سلطنة عُمان.

تعد مبادرة "الأهلي يهتم" شاهداً على التزام البنك بدعم المجتمع ودعم احتياجاته، وتبرز جهود المسؤولية الاجتماعية المساهمة الكبيرة التي يقدمها الموظفين لدعم الأسر المتعسرة، حيث أسهمت المساعدات التي قدمها فريق "الأهلي يهتم" الذي يضم عدداً من الموظفين المتطوعين إلى المساهمة في تعزيز مستوى وجودة معيشة العائلات المعسرة، ويشيد التعاون مع فريق "سوا نبني" على تفاني البنك ومواكبة أهدافه الاستراتيجية مع أهداف رؤية عُمان 2040.

أشارت جمانة الهاشمي، رئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي، على أهمية التعاون بين الجمعية والبنك قائلةً، " تمثل مبادرات "الأهلي يهتم" جهودنا الاستثنائية لدعم المجتمع وتلبية احتياجات الأفراد الأساسية. ويعكس ذلك التزامنا بتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية التي تتمحور حول مساعدة ودعم كافة أفراد المجتمع، فلا يقتصر دور البنك على تقديم المنتجات والخدمات المالية التي تساعد العملاء في إدارة شؤونهم المالية بفعالية فحسب، بل يمتد لتقديم الدعم لأفراد المجتمع بمساعدة فريق الأهلي يهتم الملتزم بتقديم العمل التطوعي، وبالتالي نتمكن من تحقيق خطة البنك المرتكزة على تعزيز الشمول المالي."

حرص البنك الأهلي على المشاركة في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات، وكان في طليعة المؤسسات المصرفية التي تُعنى بتمكين كافة أفراد المجتمع، حيث قدم عدد من برامج التوعية المالية، إلى جانب إطلاق المبادرات التي تدعم الفئات المختلفة في المجتمع، وذلك انطلاقاً من دوره تجاه دفع عجلة الاقتصاد ولتقليل التباين بين طبقات المجتمع. ويُشيد التعاون بين الجمعية والبنك على تفاني البنك الأهلي لتحقيق أهدافه وأهداف السلطنة المشتركة.

تلعب مبادرات "الأهلي يهتم" دوراً في تنظيم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التطوعية التي تهدف لدعم المشاريع والمبادرات الوطنية. وعلى مر سنوات، قدم البنك من خلال "الأهلي يهتم" دعمه للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي قدمت مساهمات مالية تلبي متطلبات الأفراد الحالية والمستقبلية.

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