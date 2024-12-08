في فعالية حصرية أُقيمت في رويال سراي، أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (م) عن إطلاق منتجه الاستثماري الجديد والمتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية "نماء". وأتاحت الفعالية لعملاء البنك الفرصة ليكونوا أول المستفيدين من هذا المنتج المُبتكر الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "سيڤ تكنولوجيز".

يقدم هذا المنتج الجديد لعملاء البنك محفظة استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية متعددة الأصول ومُصممة لتنمية الثروات وتحقيق طموحات العملاء الاستثمارية مع توفير حماية لرأس المال. إن التزام البنك الأهلي المتحد بالتميز في مجال الاستثمارات الإسلامية، إلى جانب الحلول المالية المُبتكرة التي تقدمها شركة "سيڤ تكنولوجيز"، يُقدم فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظراً للمخاطر المنخفضة والعوائد المُتوقعة العالية حيث صُمِمَت لتلبية تطلعات المستثمرين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد بسام العلي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخزينة والاستثمارات في البنك الأهلي المتحد، بالقول: "منتجنا الجديد ’نماء‘ يعكس التزامنا بتقديم حلول استثمارية مُبتكرة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتلبية مختلف تطلعات عملائنا. كرَّس خبراؤنا جهودهم لتصميم منتج يجمع بين حماية رأس المال وتقديم عوائد مُتوقعة عالية، مما يضع معياراً جديداً للتميز في قطاع الاستثمار الإسلامي".

وقد كان لشركة "سيڤ تكنولوجيز" دوراً فعالاً في تصميم محفظة "نماء" الاستثمارية، معتمدة في ذلك على أساليب متقدمة وبالتعاون مع مؤسسات استشارات شرعية رائدة لضمان الامتثال التام لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما علَّق السيد مايكل نيلسكيلا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "سيڤ تكنولوجيز" بالقول: "يمثل إطلاق هذا المنتج الجديد من البنك الأهلي المتحد خطوة فارقة في مجال الاستثماري الإسلامي، خصوصاً مع التوقعات بوصول حجم الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية حول العالم إلى 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027م. وتُجسد شراكتُنا مع البنك الأهلي المتحد رؤيتنا المشتركة من أجل تقديم قيمة استثنائية وحلول متقدمة لعملائنا."

جدير بالذكر أن الفعالية استقطبت عدداً من كبار عملاء البنك، مما يؤكد التزام البنك الأهلي المتحد بتقديم عروض مالية فريدة لعملائه. كما يعكس منتج "نماء" تركيز البنك المُستمر على الابتكار وسعيه لتنمية ثروات عملائه وفق استراتيجية مسؤولة ومستدامة.

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