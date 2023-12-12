هالة صادق- الرئيس التنفيذي: الفرع الجديد يأتي حرصًا من البنك على تقديم خدماته للشركات المتواجدة في المنطقة الصناعية بما يدعم خطط الدولة التنموية

الفرع الجديد يتميز بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا



القاهرة، أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم الأحد عن افتتاح البنك فرعًا جديدًا بمنطقة "تيدا الصينية" بالسخنة.



عقب الافتتاح، تفقد الحضور الفرع مع الاطلاع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، حيث يتمتع الفرع الجديد بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.



من جانبه؛ قال محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك لتعزيز شبكة فروعه، مع التركيز على تقديم الخدمات في المناطق الصناعية الهامة وذلك بالتوازي مع خدمة المواطنين، مؤكدًا أن منطقة "تيدا الصينية" الصناعية في العين السخنة بخليج السويس، تُعد أحد أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما جعل البنك يحرص على تقديم خدماته المصرفية للشركات المتواجدة بها.

وأشار عاصم إلى حرص البنك على تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

كما أوضح البنك ان الفرع الجديد صمم بمداخل خاصة وسهله لذوي الهمم ولراحة جميع العملاء.

جدير بالذكر؛ أن الفرع الجديد ينضم إلى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد - مصر، لتصل بذلك لنحو 41 فرعًا حاليًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صراف آلي.

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