القاهرة، مصر: أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر وماستركارد عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمية المتطورة للأفراد والشركات. يدعم هذا التعاون دور ماستركارد كمستشار موثوق للبنك، كما يسهم في تطوير الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لحاملي بطاقاته في مصر.

في إطار التعاون المشترك، ستوفر ماستركارد للبنك الأهلي الكويتي - مصر مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل عمليات الدفع ورفع مستويات الأمان؛ وستمكّن المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة.

علّق خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، على هذا التعاون قائلاً: "يسعدنا التعاون مع ماستركارد، شريكنا الموثوق في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي. مما يتيح توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتقديم حلول مبتكرة تضمن تجربة مصرفية سلسة وآمنة، وتدعم رؤية مصر في التحول نحو مجتمع غير نقدي."

وقالت إيمان العيسوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: "سيستفيد عملاؤنا بشكل مباشر من الإمكانات الرقمية الجديدة والقيمة المضافة التي يقدمها هذا التعاون مع ماستركارد، مما يضمن لهم تجربة مصرفية آمنة وأكثر سهولة. كما سيعزّز هذا التعاون مكانة البنك في سوق شديد التنافسية".

وصرّح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: " نفخر بجهودنا المشتركة مع البنك الأهلي الكويتي - مصر في تعزيز الوصول إلى حلول مالية رقمية آمنة. وتلتزم ماستركارد بتمكين شركائها من خلال تقنيات موثوقة تدعم النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي المصري."

يلتزم كل من البنك الأهلي الكويتي - مصر وماستركارد التزاماً راسخاً بتطوير الابتكار ودفع الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، مما يعكس دور هذا التعاون الاستراتيجي في بناء نظام مدفوعات شامل يحقق التطور المجتمعي.

-انتهى-

