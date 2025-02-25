مسقط. استمراراً لجهوده الحثيثة لدعم المجتمع المحلي، رعى البنك الأهلي ملتقى رواد المسؤولية الاجتماعية كراعٍ رئيسي، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز مفاهيم الدعم المجتمعي وتحقيق التأثير الإيجابي في مختلف شرائح المجتمع وفي مجالات متعددة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تبناها البنك الأهلي في إطار التزامه المستمر نحو تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية بارزة تضع المجتمع المحلي في مقدمة اهتماماتها، وفي إطار هذه الرعاية علّقت الفاضلة جمانة بنت أفلح الهاشمي، مساعد المدير العام- رئيس التسويق والتواصل المؤسسي: "نفخر في البنك الأهلي برعايتنا المستمرة للمبادرات والملتقيات التي تسعى إلى تحقيق واقع مجتمعي مزدهر، والتي تتوائم مع قيمنا والتزامنا بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في رفعة المجتمع العماني. نحن نعمل على توحيد الجهود لمواصلة السير قدمًا نحو تحقيق رؤية عُمان 2040".

وفي الختام، يؤكد البنك الأهلي مجددًا التزامه المستمر بدعم المجتمع العماني من خلال المبادرات والفعاليات التي تعزز من قيم المسؤولية الاجتماعية، ويواصل مسيرته بثبات نحو تحقيق رؤيته في أن يكون "شريكًا في التميّز" لبناء مجتمع مزدهر ومتقدم.

-انتهى-

#بياناتشركات