أعلن البنك الأهلي الأردني مؤخراً عن تعاونه مع شركة سيول للاستشارات البيئية وذلك لتعزيز الشراء المستدام من خلال استبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية متعددة الاستخدامات من البقالات، حيث سيسهم ذلك في تحسين واقع المجتمعات المحلية والواقع البيئي على حد سواء، ويهدف هذا التعاون إلى إنتاج الأكياس الورقية القابلة للتحلل وتوزيعها بالمجان على المحال التجارية لرفع الوعي بخطورة الأكياس البلاستيكية وتحفيز إحداث التغيير في السلوك الاستهلاكي، وإيجاد بديل مستدام وصديق للبيئة.

وحول هذا التعاون صرح الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، بأننا نولي اهتماماً كبيراً بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية، ومن هذا المنطلق، جاء هذا التعاون لأبعاده الإيجابية حيث نسعى دوماً إلى دعم وتطوير العديد من المبادرات التي تسهم بدورها في الوصول إلى أفضل المستويات من الاستدامة البيئية.

ومن جانبه قال قيس مرار المدير التنفيذي لمبادرة SOL، تطمح مبادرتنا لاستبدال أكبر عدد ممكن من الأكياس الضارة للبيئة في الاسواق المحلية بأكياس ورقية صديقة للبيئة، كما قدّم مرار شكره للبنك الأهلي لاستبداله 10 الآف كيس بلاستيكي بورقي، مما سيكون له الأثر الكبير في إحداث التغيير الإيجابي في هذا المجال.

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