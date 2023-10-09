أعلن البنك الأهلي الأردني عن فوزه بجائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات العربية للعام 2023" ، والتي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات – "منصة جوائز الاستدامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا"، وذلك من خلال حفل التكريم السنوي للمؤسسات الفائزة والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل البنك الأهلي الأردني على المركز الأول عن فئة الخدمات المالية وذلك لالتزامه بتحــقيــق الاستدامة المؤسسية وتقديراً لجهوده في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. عدا عن تعزيزه لممارسات المسؤولية المجتمعية كونه نموذجاً يحتذى به في الأعمال والمسؤولية المجتمعية .

وتعليقاً على ذلك صرح الرئيس التنفيذي /المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين قائلاً: نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة والتي حققناها من خلال العمل الجاد والالتزام بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وذلك من خلال التركيز على تحسين تجربة العملاء وتقديم مبادرات الاستدامة والتصدي للقضايا الحيوية وقد أحدثنا تأثيراً كبيراً من خلال استخدام المنصات الرقمية، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تساهم في تحسين البيئة بالاضافة إلى التزامنا الراسخ بالازدهار المشترك والمساواة بين الجنسين ودعم الشراكات المحلية.

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