أعلن البنك الأهلي الأردني عن تجديد مشاركته في المبادرة الخيرية التي أطلقتها مؤسسة الأميرة عالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار "مبادرة بصمات خضراء لإعادة تدوير الورق" وذلك تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية حيث سيقوم البنك بدعم هذه المبادرة والتي يتم من خلالها إعادة تدوير الورق واستبداله بورق جديد على شكل مواعين يتم توزيعها على المدارس الحكومية المحتاجة في المملكة مجاناً.

ويستمر البنك بدعم هذه المبادرة للسنة الخامسة على التوالي حيث ترسخ هذه المبادرة مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود الوطنية لقطاع التعليم. وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود عن سعادته بهذه المبادرة حيث يتم دعم قطاع التعليم بطريقة تساعد بالحفاظ على البيئة.

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