مصر: عقد أفريكسيم بنك شراكة مع بنك ستيرلينغ لتمويل سلسلة التوريد المبتكر "تمويل الذمم الدائنة" في نيجيريا. هذا المنتج، المسمى "أفريكسيم بنك تريدلينك"، هو أحد العروض الرقمية لأفريكسيم بنك تحت مظلة بوابة التجارة الأفريقية (ATG). تزود بوابة التجارة الأفريقية الشركات الأفريقية والبنوك التجارية بالأدوات الرقمية ذات الصلة للوصول إلى معلومات السوق، والتواصل مع المشترين والبائعين في جميع أنحاء القارة من أجل التسويق والمشتريات الفعالة، وتسهيل عمليات معرفة العميل، وتعزيز المدفوعات التجارية بين البلدان الأفريقية بالعملات المحلية.

يتيح تمويل الذمم الدائنة للموردين الوصول إلى التمويل من النظام المصرفي من خلال الحصول على الدفع المبكر للفواتير التي تمت الموافقة على دفعها من قبل الشركات المشترية. يستمر المشترون في الحصول على ائتمان تجاري من الموردين، ويقوم الموردون بتمويل رأس مالهم العامل من خلال الدفع المبكر المستلم، مما يمكنهم من تنمية أعمالهم. ترتبط تكلفة التمويل بالتصنيف الائتماني للشركات المشترية، مما يجعل هذا المنتج ذا قيمة خاصة لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين قد تواجه تحديات في الوصول إلى التمويل المصرفي بأسعار تنافسية.

يُعد تمويل الذمم الدائنة أسرع منتجات التمويل التجاري نمواً على مستوى العالم وهناك فرصة هائلة للشركات الأفريقية للاستفادة منه. الشراكة مع بنك ستيرلينغ هي ترتيب فريد ومبتكر يستفيد من نقاط القوة التكميلية لكلا المؤسستين لتوفير حل شامل بقيادة السوق للشركات النيجيرية ومورديها. بموجب هذا الترتيب، سيوفر أفريكسيم بنك التمويل للشركات والبنوك بالدولار الأمريكي واليورو بينما سيدير ستيرلينغ بنك التمويل بعملة نايرا. وبالتالي، يمكن لموردي الشركات النيجيرية الاستفادة من التمويل بالعملة المحلية والأجنبية وفقًا لمتطلباتهم.

رحب هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي، بنك التجارة العالمي أفريكسيم بنك بالإطلاق باعتباره علامة فارقة أخرى في تحقيق رؤية البنك لتحويل تجارة أفريقيا. حيث قال: "حدد أفريكسيم بنك تمويل سلسلة التوريد كحل لتحسين الوصول إلى تمويل التجارة في أفريقيا وشرع في رحلة لزيادة الاختراق من خلال التدخل المالي وبناء القدرات. لقد قامت مجموعة العمل المعنية بالعوملة للبنك بعمل جيد للغاية لتوفير خطوط ائتمان لدعم العوملة وعزز بنشاط العوملة في جميع أنحاء القارة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ". وأضاف أن تقديم تمويل الذمم الدائنة هو الخطوة التالية على خارطة طريق البنك لتمويل سلسلة التوريد في جميع أنحاء أفريقيا.

وأوضح أن "الشركات الأفريقية لديها الآن الفرصة لتسخير إمكانات هذا المنتج، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على مستوى العالم، بوتيرة متسارعة من خلال التعلم من تجارب المناطق الأخرى واستخدام أحدث التقنيات التي تم تطويرها".

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت جوين موابا، المديرة والرئيسة العالمية للتمويل التجاري، أفريكسيم بنك: "يعد الإطلاق في نيجيريا خطوة أولى في خطط أفريكسيم بنك لتقديم تمويل الذمم الدائنة في جميع أنحاء أفريقيا بالشراكة مع المؤسسات المالية الأفريقية الرائدة. سيساهم هذا المنتج الذي سينشر تكنولوجيا عالمية المستوى ونموذج تسليم تعاوني في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبنك المتمثل في تقليل فجوة التمويل التجاري في أفريقيا، لا سيما بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ".

وقال تشوكوكا أونواغولوتشي، رئيس الخدمات المصرفية للنظام الإيكولوجي في بنك ستيرلينغ: "يلتزم بنك ستيرلينغ بتلبية احتياجات التمويل التجاري للشركات النيجيرية ومورديها، ونحن فخورون بتقديم هذا المنتج الذي تشتد الحاجة إليه بالشراكة مع أفريكسيم بنك لصالح الشركات النيجيرية."

يوفر أفريكسيم بنك كل من التمويل بالدولار الأمريكي واليورو للشركات في البلدان الأعضاء في جميع أنحاء أفريقيا وفي البلدان الأعضاء في الجماعة الكاريبية (كاريكوم). وسيعقب الإطلاق في نيجيريا شراكات مماثلة في بلدان أفريقية أخرى لتوسيع قدرة تمويل العملة المحلية في جميع أنحاء القارة بطريقة تدريجية. سيتم دعم اعتماد المنتج من خلال فعاليات بناء القدرات لزيادة الوعي بتمويل سلسلة التوريد وفوائده. يُستكمل طرح المنتج في نيجيريا بورشة عمل تستهدف مؤسسات الشركات والبنوك، بالتعاون مع وودهول كابيتال، وهي شركة تمويل رائدة في نيجيريا.

يدعم تقديم هذه المنتجات المالية الجديدة منصة تمويل سلسلة التوريد الرائدة في السوق، والتي طورتها شركة ديميكا للتكنولوجيا المالية التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة، وهي شركة رائدة في حلول رأس المال العامل. تعمل شركة ديميكا مع البنوك الرائدة في العالم لتشغيل حلول تمويل سلسلة التوريد الخاصة بها. في عام 2021، أقامت الشركة شراكة مع أفريكسيم بنك لتوسيع هذه التكنولوجيا لتشمل البنوك في جميع أنحاء أفريقيا.

معلومات حول البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا. كان البنك، على مدى 30 عامًا، ينشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم التحول الهيكلي للتجارة الأفريقية، وتسريع التصنيع والتجارة البينية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. باعتباره داعما قويًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أطلق أفريكسيم بنك النظام الأفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم البلدان للمشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

في نهاية شهر سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أكثر من 33.4 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال مساهميها 5.8 مليار دولار أمريكي. صرف البنك أكثر من 104 مليار دولار أمريكي بين عامي 2016 و2023. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، ومؤسسة إدارة التأمين، (تشكل معًا «المجموعة "). يوجد مقر البنك في القاهرة.