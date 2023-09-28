- النسخة الجديدة من البرنامج هي ثمرة التعاون بين ستارت إيه دي والبعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

- البرنامج يدعم مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي يقودها البيت الأبيض لتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من تعزيز إمكانياتها الاقتصادية

- التسجيل في النسخة الرابعة من البرنامج يبدأ في 28 سبتمبر ويستمر حتى 8 ديسمبر فيما ينطلق البرنامج بين 8 يناير و22 مايو 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة تمكين، بالتعاون مع البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح باب التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال تحت عنوان "أكاديمية رائدات الأعمال في الإمارات 4.0 - السيدات في مجال الأعمال".

ويدعم البرنامج مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي يقودها البيت الأبيض، والتي تهدف إلى تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من تعزيز إمكانياتها الاقتصادية وتهيئة الظروف لترسيخ الاستقرار والأمن والازدهار. ونجح البرنامج منذ إطلاقه بتقديم الدعم للمرأة في 100 دولة على مستوى العالم مع تمكين أكثر من 25 ألف خريجة.

ويمكن لسيدات الأعمال من جميع القطاعات التسجيل في البرنامج، على أن تتراوح أعمارهن بين 20 و60 عاماً مع امتلاك شركة صغيرة أو متوسطة في دولة الإمارات وتولي دور استراتيجي في اتخاذ القرارات فيها وإدارة فريق يضم شخصين كحدٍ أدنى. كما يتم تشجيع الشركات التي تثبت حصولها على إيرادات تشغيلية على التقدم بطلب تسجيل على البرنامج. وينبغي على المتقدمات الالتزام بحضور جميع ورش العمل وتنفيذ الأعمال الدراسية اللازمة. ويستقبل البرنامج طلبات التسجيل اعتباراً من 28 سبتمبر وحتى 8 ديسمبر2023.

ويستمر البرنامج لمدة خمسة أشهر، ويضم العديد من ورش العمل التفاعلية والجلسات التدريبية الافتراضية وبالحضور الشخصي، مع تقديم توجيه شخصي وتوفير فرص لتعزيز العلاقات. ويتيح البرنامج للمشاركات الناجحات توسيع أعمالهن واكتساب مجموعة من المهارات التجارية والتشغيلية، إضافة إلى توفير فرصة للانضمام إلى مجتمع داعم من الأفراد ذوي منهجية التفكير المماثلة. وينطلق البرنامج في 8 يناير المقبل ويختتم أعماله في 22 مايو 2024، حيث تستعرض الشركات مشاريعها أمام أبرز رواد منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "أنا فخورة بأن أرحب بالدفعة الرابعة من المشاركات في أكاديمية رائدات الأعمال، وأنا ممتنة للشراكة طويلة الأمد مع ستارت إيه دي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وتمكين. ومن الملهم أن نشهد نمو الشركات التي تقودها النساء، والتي تدفع ريادة الأعمال والابتكار والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد وتعرض أفضل ما في الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبها، قالت هناء بركات، المديرة المساعدة الأولى في منصة ستارت إيه دي: "يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، والتي تمتلك السيدات ما يقرب من نصفها. ويحرص برنامج أكاديمية رائدات الأعمال في دولة الإمارات على تعزيز المساهمات الكبيرة التي تقدمها رائدات الأعمال للاقتصاد الإماراتي، حيث يتم تزويدهن بالمعارف والأدوات والعلاقات التي تتيح لهم الازدهار في مشهد الأعمال الحيوي".

وأضافت: "يسرنا التعاون مجدداً مع البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات لإقامة هذا البرنامج، الذي سيساهم في دعم رائدات الأعمال الناجحات لتعلم مهارات جديدة والوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين في منظومة ريادة الأعمال. ونجح برنامج أكاديمية رائدات الأعمال بترسيخ مكانته كدافع للاقتصاد المحلي في دولة الإمارات. ونجح البرنامج حتى الآن بدعم 29 شركة من خلال ورش العمل والتدريب والتوجيه وجلسات المشاركة المجتمعية، ما ساهم بتحقيق إيرادات بقيمة 41 مليون دولار أمريكي، وجمع تمويل بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي وتوفير 481 فرصة عمل".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: startad.ae/awe

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حول "ستارت إيه دي"

"ستارت إيه دي" هي منصة ابتكار وريادة أعمال تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتعنى بدعم الشركات في تحقيق النمو، مع توجيه الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا على صعيد إطلاق المشاريع وتطويرها وتوسيع نطاقها. ومن موقعها في جامعة نيويورك أبوظبي وبفضل الدعم الذي تحظى به من شركة "تمكين"، تزوّد ’ستارت إيه دي‘ الشركات الناشئة بالحلول التجريبية من رواد القطاع، مع تمكين الشركات من الابتكار فيما تحقق الشركات الناشئة قفزات نوعية مع أعمالها الأساسية.

تقدم ستارت إيه دي فرصًا لا مثيل لها لتطوير الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المحلية والعالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والمستثمرين والشباب من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمرافق الحديثة وشبكة عالمية قوية. من خلال تحفيز الابتكار في مجالات البناء والتجزئة والتمويل وغيرها من الصناعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، نجحت الشركات الناشئة التي تخرجت من برنامج ستارت إيه دي في جمع ٧٠ مليون دولار أمريكي من الاستثمارت، وحققت إيرادات بقيمة ٥٠ مليون دولار أمريكي، وأمنت أكثر من ٥٠ مشروعًا تجريبيًا عالميًا مع ، وخلقت أكثر من ٢٧٠ فرصة عمل حول العالم.

حول تمكين

تمكين ذ.م.م. هي شركة مقرها أبوظبي تهدف إلى إطلاق مشاريع تسهم في ازدهار المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد شراكات مع جهات محلية ودولية رائدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

لمحة حول جامعة نيويورك أبوظبي

https://nyuad.nyu.edu/

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتدمج الجامعة باقة مختارة من مناهج علوم الآداب والعلوم الإنسانية والهندسية والعلمية مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية لتتيح لطلابها القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب فرص التعاون والتطور لمواجهة التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.

حول البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات

تتكون البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وهي الممثل الرسمي لحكومة الولايات المتحدة في دولة الإمارات. إذ تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين لدفع عجلة الشراكة الإقليمية والعالمية بينهما وتعميق الروابط التاريخية.